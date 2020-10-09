Кандидат від «Слуги народу» Роман Гах: земельна мафія розпочала фальсифікувати вибори в Борщагівській ОТГ



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Кандидат від «Слуги народу» Роман Гах заявив, що мафія хоче фальсифікувати вибори в Борщагівській ОТГ

Роман Гах вважає, що голоси жителів Борщагівській громади хочуть просто вкрасти

Кандидат на посаду голови Борщагівської ОТГ від партії «Слуга народу» Роман Гах заявив про намагання земельної мафії фальсифікувати результати волевиявлення громади та закликав виборців не дати вкрасти їхні голоси.

Про це йдеться в заяві Романа Гаха, оприлюдненій на його сторінці у Facebook.

Земельна мафія, яка намагається розіграти свою передвиборчу карту в Борщагівській ОТГ, показала, що готова буквально на все, аби і далі займатися своїми оборудками», - йдеться в заяві.

За словами кандидата на посаду голови Борщагівської ОТГ, просто зараз «на засіданні територіальної виборчої комісії склад дільничних виборчих комісій був сформований виключно в інтересах старої місцевої влади. Партія «Слуга народу» отримала в дільничних виборчих комісіях лише одну керівну посаду з 51. А самовисуванці в голови ОТГ взагалі жодної!»

Те, що сталося, переконаний Гах, означає, що «голоси жителів нашої громади хочуть вкрасти. По суті, суспільство позбавляють права голосу. Але ми цього не допустимо. Ми закликаємо всіх учасників виборчого процесу, які не беруть участі в цих махінаціях, об'єднатися і зробити все можливе, щоб захистити право мешканців громади самим обирати владу, щоб захистити результати волевиявлення».

Роман Гах запевнив, що його команда відправить на всі дільниці своїх спостерігачів, а чесні члени комісій будуть захищати результати виборів усіма законними методами.

Але без вас, виборці Борщагівської ОТГ, це буде зробити неможливо. Я багато років працюю серед вас. Багато з вас мене знають. Ви мої друзі і сусіди. Я вас прошу просто прийти і проголосувати. Проголосувати за своє майбутнє. За таке, яким ви його бачите. Покажіть, що ви ті люди, які здійснили Революцію Гідності. І ви не будете байдуже спостерігати, як у вас крадуть майбутнє. Покажіть земельній мафії, що владу вибираєте ви, а не вони. Разом ми не дамо вкрасти наші голоси!», - закликав Роман Гах.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Роман Гах – депутат Софіївсько-Борщагівської сільської ради балотуватиметься на посаду голови Борщагівської ОТГ від партії «Слуга народу».

Роман Гах, започаткував проект «Карта змін Борщагівської ОТГ», який дозволить окреслити ряд основних проблем громади, що потребують першочергового вирішення.