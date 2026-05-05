Росія вдарила по відділеннях «Укрпошти» у трьох областях

Смілянський: «Укрпошта» компенсує власникам вартість усіх посилок, які згоріли в Херсоні

Протягом останніх двох днів російські удари знищили одне та суттєво пошкодили ще два відділення «Укрпошти» — у Херсонській, Сумській і Чернігівській областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис генерального директора компанії Ігора Смілянського.

Херсон: будівля вигоріла, посилки знищено

Найтяжча ситуація склалася в Херсоні. Після серії ударів будівля місцевого відділення «Укрпошти» вигоріла повністю. На момент атаки всередині перебувало близько 100 посилок. Смілянський запевнив, що компанія відшкодує вартість кожного відправлення власникам.

Поки тривають оцінка збитків та оформлення документів, мешканців постраждалого району перенаправлено до найближчих діючих відділень Херсона.

Шостка і Сновськ: вибиті вікна, персонал неушкоджений

У Шостці на Сумщині через нічну атаку вибито 8 вітражів і 7 вікон. Команда відділення прибрала наслідки пошкоджень до світанку й відновила роботу ще того самого дня.

У Сновську на Чернігівщині ворожий удар вибив вікна та пошкодив стіни. Персонал вчасно перейшов до укриття – постраждалих немає. Відновлювальні роботи тривають.

«Дуже не люблю писати про такі новини, але іноді бувають дні, які важчі за інші», – написав Смілянський. Він подякував команді за відданість і наголосив, що компанія продовжує роботу попри обстріли.

Фото: Укрпошта

Нагадаємо, у червні 2025 року через масовану повітряну атаку Росії «Укрпошта» втратила два відділення в Києві – №03124 та №03126. Деякі члени команди тоді самі лишилися без домівок, проте продовжили роботу.

До слова, у жовтні 2025 року під час ворожого обстрілу Херсона загинула начальниця одного з місцевих відділень «Укрпошти» Каріна Дементій – жінка прямувала на роботу, коли місто накрили «Гради».