Уряд розподілив фінансування на укриття в школах та дитсадках

Наталія Порощук
Загалом у 2026 році буде облаштовано 113 шкільних укриттів на майже 5 млрд грн
фото: Ірина Тетеріна, glavcom.ua

Кабмін продовжує працювати над створенням безпечних умов для освіти. Сьогодні було затверджено розподіл фінансування на укриття. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.

Скільки виділено коштів:

  1. Школи: 2,7 млрд грн на 61 проєкт у прифронтових громадах із різним рівнем ризику. «Попередній розподіл на ще 30 проєктів проведений у березні. Загалом у 2026 році буде облаштовано 113 шкільних укриттів на майже 5 млрд грн. Ремонти та будівництво укриттів в закладах загальної середньої освіти забезпечують громади коштом державної субвенції за підтримки міжнародних партнерів у межах спільної програми зі Світовим банком», – пояснила Свириденко.
  2. Дитячі садки: понад 972 млн грн спрямовано на будівництво 18 підземних укриттів для садочків Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської та Херсонської областей.

«Десятки тисяч дітей по всій країні зможуть навчатися очно або в змішаному форматі в безпечніших умовах, без вимушених перерв через повітряні тривоги. Пріоритет – прифронтові громади та об’єкти, які мають бути завершені вже цього року», – додала голова уряду.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав закон №4778-IX, який вдосконалює систему цивільного захисту та запроваджує обов’язкове будівництво укриттів у всіх нових житлових будівлях та інфраструктурних об’єктах.

