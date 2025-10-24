Під час обстрілу Херсона загинула начальниця одного з відділень «Укрпошти» Каріна Дементій

Начальниця відділення Укрпошти в Херсоні Каріна Дементій, загинула вранці 24 жовтня під час ворожого обстрілу

Жінка їхала на роботу у маршрутці, коли почався обстріл

Каріна Дементій, начальниця відділення «Укрпошти» в Херсоні, загинула сьогодні вранці, 24 жовтня, під час ворожого обстрілу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу «Укрпошти».

Повідомляється, що жінка прямувала на роботу, коли почався обстріл. «Вона прямувала на роботу. У звичайній маршрутці, наповненій звичайними людьми, та в той момент російські «Гради» накрили місто», – зазначили у пресслужбі.

У жінки залишилися син і чоловік.

Нагадаємо, уранці 24 жовтня російські загарбники масовано обстріляли Корабельний район Херсон із реактивних систем залпового вогню. За попередньою інформацією загинуло троє жінок, ще 14 поранено. У момент ударів постраждалі перебували на вулиці та у власних домівках у момент атак. Семеро людей госпіталізовано до медичних закладів. Обстрілами пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, транспорт і об’єкти інфраструктури.

До слова, учора противник завдав 90 авіаційних ударів та скинув 184 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4 987 обстрілів, зокрема 152 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 688 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Данилівка, Новоуспенівське, Солодке, Гуляйполе, Річне, Григорівка Запорізької області.