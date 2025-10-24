Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Під час обстрілу Херсона загинула начальниця одного з відділень «Укрпошти» Каріна Дементій

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Під час обстрілу Херсона загинула начальниця одного з відділень «Укрпошти» Каріна Дементій
Начальниця відділення Укрпошти в Херсоні Каріна Дементій, загинула вранці 24 жовтня під час ворожого обстрілу
фото: Укрпошта/Facebook

Жінка їхала на роботу у маршрутці, коли почався обстріл

 

Каріна Дементій, начальниця відділення «Укрпошти» в Херсоні, загинула сьогодні вранці, 24 жовтня, під час ворожого обстрілу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу «Укрпошти».

Повідомляється, що жінка прямувала на роботу, коли почався обстріл. «Вона прямувала на роботу. У звичайній маршрутці, наповненій звичайними людьми, та в той момент російські «Гради» накрили місто», – зазначили у пресслужбі.

У жінки залишилися син і чоловік.

Нагадаємо, уранці 24 жовтня російські загарбники масовано обстріляли Корабельний район Херсон із реактивних систем залпового вогню. За попередньою інформацією загинуло троє жінок, ще 14 поранено. У момент ударів постраждалі перебували на вулиці та у власних домівках у момент атак. Семеро людей госпіталізовано до медичних закладів. Обстрілами пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, транспорт і об’єкти інфраструктури.

До слова, учора противник завдав 90 авіаційних ударів та скинув 184 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4 987 обстрілів, зокрема 152 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 688 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Данилівка, Новоуспенівське, Солодке, Гуляйполе, Річне, Григорівка Запорізької області.

Читайте також:

Теги: обстріл Укрпошта жінка Херсон смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Під час обстрілу Херсона загинула начальниця одного з відділень «Укрпошти» Каріна Дементій
Під час обстрілу Херсона загинула начальниця одного з відділень «Укрпошти» Каріна Дементій
Боронив Україну на Донецькому напрямку. Згадаймо Миколу Тарасюка
Боронив Україну на Донецькому напрямку. Згадаймо Миколу Тарасюка
Кіберполіція заблокувала частину коштів, викрадених у блогерки Ксюші Манекен
Кіберполіція заблокувала частину коштів, викрадених у блогерки Ксюші Манекен
24 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Перехід на зимовий час: відколи й чому переводять годинник та як це впливає на здоровʼя
Перехід на зимовий час: відколи й чому переводять годинник та як це впливає на здоровʼя
Яке релігійне свято відзначається 24 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 24 жовтня 2025: традиції та молитва

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Вчора, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua