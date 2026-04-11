Обстріл Херсонщини: під ударом опинилися житлові квартали та інфраструктура, є поранені

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі

На Херсонщині через атаки РФ за добу поранені шестеро людей

Російські окупаційні війська продовжують систематичний терор мирного населення Херсонської області. Протягом останньої доби ворог застосував увесь арсенал наявного озброєння – від авіації до дронів-камікадзе, внаслідок чого постраждали шестеро цивільних мешканців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

«Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили чотири багатоповерхівки та три приватні будинки. Також окупанти понівечили фермерське господарство, автозаправну станцію та приватні автомобілі», – розповів Прокудін.

Під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Інженерне, Молодіжне, Придніпровське, Садове, Білозерка, Зорівка, Кізомис, Незламне, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Микільське, Токарівка, Берислав, Раківка, Тягинка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Новорайськ, Хрещенівка, Нововоронцовка, Золота Балка, Веселе та місто Херсон.

До слова, у Херсоні зафіксовано численні факти дистанційного мінування житлових кварталів та стратегічних об'єктів новими російськими протипіхотними мінами типу «Пряник» (також відомі як «Плюшка»). Ці пристрої вкрай важко помітити, а їхня детонація відбувається при найменшому контакті.

Як відомо, російські окупаційні війська вкотре атакували житлові квартали Херсона. Близько 10-ї години ранку 6 квітня під масованим обстрілом опинився Корабельний район міста. Є жертви серед мирного населення.