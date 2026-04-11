Обстріл Херсонщини: під ударом опинилися житлові квартали та інфраструктура, є поранені

glavcom.ua
Максим Бурич
На Херсонщині через атаки РФ за добу поранені шестеро людей

Російські окупаційні війська продовжують систематичний терор мирного населення Херсонської області. Протягом останньої доби ворог застосував увесь арсенал наявного озброєння – від авіації до дронів-камікадзе, внаслідок чого постраждали шестеро цивільних мешканців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

«Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили чотири багатоповерхівки та три приватні будинки. Також окупанти понівечили фермерське господарство, автозаправну станцію та приватні автомобілі», – розповів Прокудін.

Під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Інженерне, Молодіжне, Придніпровське, Садове, Білозерка, Зорівка, Кізомис, Незламне, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Микільське, Токарівка, Берислав, Раківка, Тягинка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Новорайськ, Хрещенівка, Нововоронцовка, Золота Балка, Веселе та місто Херсон.

До слова, у Херсоні зафіксовано численні факти дистанційного мінування житлових кварталів та стратегічних об'єктів новими російськими протипіхотними мінами типу «Пряник» (також відомі як «Плюшка»). Ці пристрої вкрай важко помітити, а їхня детонація відбувається при найменшому контакті.

Як відомо, російські окупаційні війська вкотре атакували житлові квартали Херсона. Близько 10-ї години ранку 6 квітня під масованим обстрілом опинився Корабельний район міста. Є жертви серед мирного населення.

Обстріл Херсонщини: під ударом опинилися житлові квартали та інфраструктура, є поранені
Карта бойових дій в Україні станом на 11 квітня 2026 року
На окупованих територіях мобілізують студентів: як працює механізм примусового призову
Втрати ворога станом на 11 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 11 квітня
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 квітня: ситуація на фронті

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

