На будівництві протирадіаційного укриття в Нових Петрівцях виявлено розкрадання на 19 млн грн

Матеріали перевірки передано до правоохоронних органів для належної оцінки та реагування

Ревізори Північного офісу Держаудитслужби викрили масштабні зловживання під час будівництва протирадіаційного укриття для Петрівського ліцею, що у Вишгородському районі на Київщині. Перевірка встановила, що обсяги та вартість робіт було завищено на майже 19 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу відомства.

Повідомляється, що сховище розраховане на 390 осіб, проте значна частина обладнання, за яке заплатили бюджетні кошти, фактично відсутня. Підрядник не зміг надати документи, що підтверджують придбання меблів та техніки на понад 2 млн грн: ревізори не виявили ліжок, стільців, столів, медичних кушеток, посудомийних машин та холодильників, які були передбачені договором. Фактично укриття залишилося порожнім, хоча за документами воно повністю укомплектоване.

За даними перевірки, найбільша частка порушень – понад 16 млн грн – стосується махінацій із ціноутворенням. Зокрема, під час перевірки закупівель виявлено суттєві розбіжності між розцінками на будівельні роботи та матеріали в проєкті та в актах виконаних робіт. Наприклад, різниця між розцінками на улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці склала понад 1,4 млн грн, улаштування залізобетонних підпірних стін та підвалів – майже 300 тис. грн тощо, що призвело до значного завищення вартості будівельних робіт.

Також ревізори виявили, що у деяких актах враховано види робіт, які не відповідають проєкту.

Частину робіт, передбачених проєктом, не було виконано, або виконано з дефектом. Так, бокову обклеювальну гідроізоляцію фундаментів укладено не в два шари, як зазначено в проєкті та акті, а в один шар, чим завищено вартість виконаних будівельних робіт на майже 100 тис. грн.

Перевіркою також зафіксовано фактичну відсутність на об`єкті передбачених проєктом конструкцій на майже 8 млн грн.

Матеріали перевірки передано до правоохоронних органів для належної оцінки та реагування.

Нагадаємо, працівники Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру директору комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Козак», його звинувачують у привласнені майже 750 тис. грн впродовж ремонту.

До слова, на будівництво споруд подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційних укриттів у закладах освіти столиці додатково спрямують 1,5 млрд грн. Відповідні зміни до Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024-2026 роки в частині цього року ухвалили депутати на засіданні Київради.