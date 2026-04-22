«Укрпошта» втратила половину штату за чотири роки

З 2021 року компанія позбулася 30 634 осіб, або 49% штату

«Укрзалізниця» залишається найбільшим роботодавцем країни з майже 170 тис. працівників, однак від початку повномасштабної війни втратила понад 62 тис. людей. Ще драматичніша картина в «Укрпошти» – державний поштовий оператор скоротився вдвічі порівняно з довоєнним рівнем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рейтинг «Опендатабота», складений на основі фінансової звітності підприємств.

«Укрзалізниця» утримує першість серед роботодавців уже понад п'ять років, проте її команда невпинно скорочується. За 2025 рік штат компанії зменшився на 5% – до 169 952 співробітників. Загалом від лютого 2022 року залізниця втратила 62,8 тисячі працівників, або 27% від довоєнного рівня.

«Укрпошта» опустилася з четвертого на п'яте місце – її обігнало «Сільпо». Наразі державний поштовий оператор налічує 31 739 працівників, що вдвічі менше, ніж до повномасштабного вторгнення: з 2021 року компанія позбулася 30 634 осіб, або 49% штату.

Нагадаємо, напередодні у свій 32-й день народження «Укрпошта» змінила логотип. Над ним працювала українська команда Spiilka Design Büro. Ребрендинг обійшовся компанії у майже 640 тис. грн.

