Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Укрпошта» запустила нові послуги: черг у відділеннях стане менше

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
«Укрпошта» запустила нові послуги: черг у відділеннях стане менше
«Укрпошта» запускає поштомати
фото: «Укрпошта»

Частину посилок перенесуть у поштомати, а керувати доставкою тепер можна просто у застосунку

«Укрпошта» запустила нові послуги та функції у застосунку, що дозволить зменшити навантаження на відділення і скоротити черги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського.

«Укрпошта» запустила нові послуги: черг у відділеннях стане менше фото 1
фото: Ігор Смілянський/Telegram

У Києві планують встановити близько 70 поштоматів, що дозволить частину посилок перенаправити з відділень і зменшити кількість відвідувачів. Також близько 30 поштоматів мають з’явитися в Одесі.

«Укрпошта» запустила нові послуги: черг у відділеннях стане менше фото 2
фото: «Укрпошта»

Другою причиною скорочення черг стане оновлення застосунку «Укрпошта 2.0». Користувачі отримають можливість самостійно керувати своїми відправленнями без необхідності відвідувати відділення.

Зокрема, у додатку можна буде переадресувати посилку у поштомат або інше відділення, змінити отримувача, а також продовжити термін зберігання.

Перенаправлення у поштомат буде безкоштовним, якщо посилка ще не надійшла до відділення. Це стосується і замовлень з міжнародних платформ, зокрема AliExpress та Temu.

Якщо ж відправлення вже перебуває у відділенні, змінити місце отримання також можна, але за стандартним тарифом. Зберігання посилки у поштоматі триватиме до семи днів безкоштовно, після чого її доставлять до найближчого відділення.

На першому етапі у поштомати доставлятимуть лише передплачені посилки, а згодом у застосунку з’явиться можливість оплати. До кінця року «Укрпошта» планує встановити до тисячі поштоматів по всій Україні.

Нагадаємо, що від 13 квітня у компанії «Нова пошта» діють оновлені тарифи на послуги. Подорожчання торкнулося доставки документів, посилок та вантажів як у межах міст, так і по всій Україні.

Читайте також:

Теги: українці Укрпошта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

«Укрпошта» запустила нові послуги: черг у відділеннях стане менше
«Укрпошта» запустила нові послуги: черг у відділеннях стане менше
Запорізька АЕС залишилася без світла
Запорізька АЕС залишилася без світла
Карта бойових дій в Україні станом на 14 квітня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 14 квітня 2026 року
У Харкові російський дрон влучив у багатоповерхівку
У Харкові російський дрон влучив у багатоповерхівку
Втрати ворога станом на 14 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 14 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 квітня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 квітня: ситуація на фронті

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua