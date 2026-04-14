«Укрпошта» запустила нові послуги: черг у відділеннях стане менше

Частину посилок перенесуть у поштомати, а керувати доставкою тепер можна просто у застосунку

«Укрпошта» запустила нові послуги та функції у застосунку, що дозволить зменшити навантаження на відділення і скоротити черги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського.

У Києві планують встановити близько 70 поштоматів, що дозволить частину посилок перенаправити з відділень і зменшити кількість відвідувачів. Також близько 30 поштоматів мають з’явитися в Одесі.

Другою причиною скорочення черг стане оновлення застосунку «Укрпошта 2.0». Користувачі отримають можливість самостійно керувати своїми відправленнями без необхідності відвідувати відділення.

Зокрема, у додатку можна буде переадресувати посилку у поштомат або інше відділення, змінити отримувача, а також продовжити термін зберігання.

Перенаправлення у поштомат буде безкоштовним, якщо посилка ще не надійшла до відділення. Це стосується і замовлень з міжнародних платформ, зокрема AliExpress та Temu.

Якщо ж відправлення вже перебуває у відділенні, змінити місце отримання також можна, але за стандартним тарифом. Зберігання посилки у поштоматі триватиме до семи днів безкоштовно, після чого її доставлять до найближчого відділення.

На першому етапі у поштомати доставлятимуть лише передплачені посилки, а згодом у застосунку з’явиться можливість оплати. До кінця року «Укрпошта» планує встановити до тисячі поштоматів по всій Україні.

Нагадаємо, що від 13 квітня у компанії «Нова пошта» діють оновлені тарифи на послуги. Подорожчання торкнулося доставки документів, посилок та вантажів як у межах міст, так і по всій Україні.