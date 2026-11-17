Російськомовні хакери здійснили кібератаку на французькі вебсайти, використавши агента штучного інтелекту для автоматизованого пошуку вразливостей та підготовки способів їх експлуатації. У Google назвали цей випадок першою відомою повністю автоматизованою кібератакою такого типу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

За даними Google, зловмисники використовували російську мову в технічній документації. Водночас це саме собою не доводить, що вони перебували в Росії або діяли за дорученням російської влади.

Хакери залучили ШІ-агента, який міг самостійно аналізувати програмний код і знаходити потенційні слабкі місця в системах захисту.

Зокрема, штучний інтелект порівнював різні версії програмного забезпечення – до та після внесення виправлень. Це дозволяло виявляти, які саме вразливості усунули розробники, та шукати можливості використання подібних недоліків в інших системах.

Після виявлення слабких місць ШІ-агент самостійно розробляв механізми їх експлуатації. Таким чином зловмисники автоматизували процеси, які раніше потребували безпосередньої участі фахівців.

За інформацією Google, цілями атак стали французькі вебсайти у сферах медіа, розваг та освіти. Водночас у наведених повідомленнях не уточнюються назви постраждалих ресурсів, масштаби можливого витоку даних та завдані збитки.

Як зазначає Politico, раніше навіть найпотужніші моделі штучного інтелекту зазвичай потребували втручання людини під час складних кібероперацій. Натомість новий випадок демонструє можливість автоматизувати значну частину таких дій.

Водночас твердження Google про перший випадок повністю автоматизованої атаки слід розглядати в контексті оцінки самої компанії. Раніше дослідники вже повідомляли про інші кібероперації з високим рівнем автономності ШІ-агентів.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про використання російськими хакерами штучного інтелекту для атак на Україну. Зловмисники застосовували моделі Claude для фішингових кампаній, викрадення інформації та спроб отримати доступ до акаунтів українських посадовців.

Також «Главком» писав про кібератаку китайських хакерів на урядові системи Тайваню за допомогою ШІ. Автономна система одночасно використовувала до восьми агентів, які шукали вразливості та змінювали тактику після невдалих спроб проникнення.

Крім того, «Главком» повідомляв про прогноз британських фахівців щодо зростання кількості кібератак із використанням ШІ до 2028 року. Експерти попереджають, що автоматизація дозволить зловмисникам швидше знаходити вразливості та проводити масштабніші операції.