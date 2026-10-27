Apple представила новий iPad mini: що змінилося в планшеті

Планшет став тоншим (5,4 мм), отримав Wi-Fi 7 і підтримку нової Siri AI, а продажі стартують 6 листопада

Компанія Apple представила оновлений iPad mini з 8,5-дюймовим OLED-дисплеєм, чипом A20 Pro та захистом від води й пилу за стандартом IP67. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний анонс Apple.

Яким став новий iPad mini

Планшет зберіг компактний формат, але отримав більший екран завдяки рамкам, на 24% тоншим за попередні. Діагональ становить 8,5 дюйма за тих самих габаритів. Товщина корпусу – 5,4 мм, і, за даними Apple, пристрій став легшим і тоншим за попереднє покоління. Корпус захищено за стандартом IP67: у лабораторних умовах планшет витримує занурення у воду на глибину до метра протягом 30 хвилин. Компанія застерігає, що захист не є постійним і з часом може слабшати, а пошкодження рідиною не покриваються гарантією.

OLED-дисплей

Екран Super Retina XDR на OLED-матриці забезпечує глибший чорний колір і ширший колірний охват P3. Пікова яскравість сягає 1200 ніт, що більш ніж удвічі перевищує показник попередника, а мінімальна становить один ніт, тож читати в темряві зручніше. Заявлений контраст – 2 000 000:1. Для яскравого світла Apple пропонує опційний дисплей із нанотекстурою, який зменшує відблиски.

Чип A20 Pro

Планшет працює на процесорі A20 Pro, виготовленому за 2-нанометровою технологією. За даними Apple, швидкість обробки завдань штучного інтелекту зросла до 4,5 раза, графічна продуктивність – до 2,7 раза, а багатопотокова робота центрального процесора – до 60%. Графічний процесор має сім ядер, центральний – до шести, а також апаратну підтримку трасування променів. Подвійний 16-ядерний Neural Engine отримала лише версія на 512 ГБ.

iPadOS 27 і Siri AI

iPad mini працює на iPadOS 27. Нова Siri AI, за словами Apple, використовує особистий контекст: шукає потрібне в повідомленнях, листах і фото, реагує на вміст екрана та відповідає на загальні запитання. Вона доступна в бета-версії англійською, французькою, японською, корейською, португальською та іспанською, а в ЄС поки недоступна. Окремі функції на основі серверних моделей мають добові ліміти, а розширений доступ до них компанія обіцяє надавати за плату. Раніше «Главком» писав про обмеження ШІ-функцій в iOS 27.

Камери, звук і зв'язок

Фронтальну 12-мегапіксельну камеру з функцією Center Stage перенесли на довгий бік планшета. Основна камера теж має 12 Мп, підтримує Smart HDR 4, відео 4K до 60 кадрів за секунду та отримала спалах Adaptive True Tone. Нова акустична система Acoustic Display використовує динаміки, інтегровані в дисплей, для гучнішого звуку й виразнішого басу.

За бездротовий зв'язок відповідає чип N1 із підтримкою Wi-Fi 7, Bluetooth 6 і Thread. Моделі з мобільним зв'язком отримали модем C2, який, за даними Apple, забезпечує до 50% вищу швидкість передавання даних, ніж у попередника.

Ціни та дата продажу

Планшет буде доступний у кольорах Midnight і Starlight з накопичувачами 128, 256 або 512 ГБ. Попередні замовлення стартують 28 жовтня у 36 країнах і регіонах, а перші пристрої надійдуть покупцям 6 листопада. У США версія з Wi-Fi коштуватиме від $699, а з Wi-Fi і мобільним зв'язком – від $849. Apple не уточнила, чи входить Україна до цих країн, і ціну для українського ринку не назвала.

Планшет підтримує Apple Pencil Pro ($129) та Apple Pencil з USB-C ($79). Окремо продаватиметься чохол Smart Folio ($79) із регульованими кутами нахилу.

Нагадаємо, у вересні «Главком» писав, що Apple може представити восени одразу кілька нових пристроїв, зокрема оновлений iPad mini.