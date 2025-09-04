Головна Світ Політика
search button user button menu button

РФ затягує геймерів на війну проти України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
РФ затягує геймерів на війну проти України
РФ має на меті приховану мобілізацію молоді
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Центр протидії дезінформації: Ігрова індустрія у країні-агресорці перетворюється на інструмент державної ідеології та вербування молоді

У прокремлівських ЗМІ поширили повідомлення про намір у РФ створити так звані «війська з геймерів». Насправді ж ідеться про приховану мобілізацію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

За повідомленнями російських пропагандистів, «любителі шутерів» нібито здатні швидше опанувати управління дроном – за 10 годин проти 40 у звичайних новобранців.

«Така риторика має на меті приховану мобілізацію молоді та економію на реальній підготовці. У спрощених курсах операторів БпЛА і «кібервійськ» ігрові навички видаються за повноцінний бойовий досвід. Росія підміняє тривалу військову підготовку ілюзією «ігрових скілів», що не відповідає реаліям війни. Такі підходи загрожують високими втратами серед мобілізованих та посилюють мілітаризацію суспільства», – пояснює ЦПД.

Центр протидії дезінформації додав: «Ігрова індустрія у країні-агресорці перетворюється на інструмент державної ідеології та вербування молоді. Сценарій виглядає як поетапна воронка: лекції про «патріотизм», пробні тренажери та пропозиції контракту».

Нагадаємо, Держдума дозволила служити у російській армії особам без громадянства (апатридам). Тепер вони зможуть укладати контракт зі збройними силами РФ для участі у війні проти України.

Раніше президент України Володимир Зеленський звернув увагу на тенденції в російській мобілізації, які можуть мати прямий зв’язок із заявами Заходу. За його словами, у середньому Росія мобілізує близько 50 тис. осіб щомісяця, хоча бувають періоди, коли ця цифра зменшується.

Читайте також:

Теги: росія росіяни війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія проігнорувала прохання Ірану під час війни
Кінець дружби? Росія передала Ізраїлю дані про ППО Ірану
25 серпня, 20:16
Сійярто зробив заяву про удар по трубопроводу «Дружба»
Атака на «Дружбу»: постачання нафти з РФ до Угорщини знову припинено
22 серпня, 09:10
Після успішних атак України на Чорноморський флот у Криму, Росія почала переміщувати його частину в порти, розташовані далі від України
Як знищити воєнну машину Путіна? Американські аналітики назвали вісім цілей для України
19 серпня, 13:23
Путін отримав зняття тавра ізгоя і воєнного злочинця
Аляска: що отримали Трамп і Путін
17 серпня, 18:10
Трамп обговорить з європейськими лідерами результати переговорів із Путіним
Трамп після зустрічі з Путіним проведе переговори з ЄС
16 серпня, 05:49
За липень в Україні загинули 286 цивільних осіб
Трирічний максимум. ООН підрахувала кількість жертв серед мирного населення України
14 серпня, 14:33
Російські чиновники та державні ЗМІ неодноразово заявляли, що Сполучені Штати мають «повернути Аляску Росії»
ISW: у Кремлі знову загадали про територіальні амбіції щодо Аляски
10 серпня, 08:23
На НПЗ вирує пожежа
Саратовський НПЗ спалахнув після атаки дронів (фото)
10 серпня, 03:49
На дівчину, яка знімала відео, склали протокол
У Сочі затримано росіян, які знімали відео на тлі палаючої нафтобази
4 серпня, 09:57

Політика

РФ затягує геймерів на війну проти України
РФ затягує геймерів на війну проти України
Росія озвучила табу на переговорах
Росія озвучила табу на переговорах
The Washington Post розповіла, коли та як Путін принизив Меланію Трамп
The Washington Post розповіла, коли та як Путін принизив Меланію Трамп
Нетаньягу відмовив Макрону у візиті до Ізраїлю
Нетаньягу відмовив Макрону у візиті до Ізраїлю
Кім Чен Ин отримав порцію похвали від Путіна щодо північнокорейських солдатів
Кім Чен Ин отримав порцію похвали від Путіна щодо північнокорейських солдатів
Каллас заявила, що лідери Китаю, Росії та Північної Кореї кидають виклик міжнародному порядку
Каллас заявила, що лідери Китаю, Росії та Північної Кореї кидають виклик міжнародному порядку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2025
36K
Обвинувачений у справі Фаріон не стримав посмішки, говорячи про вбивство Парубія
15K
Безугла переглянула фільм про вбитого Парубія і побачила там... Порошенка
4950
Перед судом постануть пʼять підприємців, які продавали підроблену техніку відомого бренду
3437
Втрати ворога станом на 3 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
Вчора, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Вчора, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua