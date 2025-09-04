РФ затягує геймерів на війну проти України

Центр протидії дезінформації: Ігрова індустрія у країні-агресорці перетворюється на інструмент державної ідеології та вербування молоді

У прокремлівських ЗМІ поширили повідомлення про намір у РФ створити так звані «війська з геймерів». Насправді ж ідеться про приховану мобілізацію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

За повідомленнями російських пропагандистів, «любителі шутерів» нібито здатні швидше опанувати управління дроном – за 10 годин проти 40 у звичайних новобранців.

«Така риторика має на меті приховану мобілізацію молоді та економію на реальній підготовці. У спрощених курсах операторів БпЛА і «кібервійськ» ігрові навички видаються за повноцінний бойовий досвід. Росія підміняє тривалу військову підготовку ілюзією «ігрових скілів», що не відповідає реаліям війни. Такі підходи загрожують високими втратами серед мобілізованих та посилюють мілітаризацію суспільства», – пояснює ЦПД.

Центр протидії дезінформації додав: «Ігрова індустрія у країні-агресорці перетворюється на інструмент державної ідеології та вербування молоді. Сценарій виглядає як поетапна воронка: лекції про «патріотизм», пробні тренажери та пропозиції контракту».

Нагадаємо, Держдума дозволила служити у російській армії особам без громадянства (апатридам). Тепер вони зможуть укладати контракт зі збройними силами РФ для участі у війні проти України.

Раніше президент України Володимир Зеленський звернув увагу на тенденції в російській мобілізації, які можуть мати прямий зв’язок із заявами Заходу. За його словами, у середньому Росія мобілізує близько 50 тис. осіб щомісяця, хоча бувають періоди, коли ця цифра зменшується.