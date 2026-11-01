Головна Світ Політика
search button user button menu button

Атака шахедів по Україні, дрони уразили НПЗ «Лукойл»: головне за ніч 1 листопада

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Атака шахедів по Україні, дрони уразили НПЗ «Лукойл»: головне за ніч 1 листопада
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 1 листопада 2026 року

Всю ніч Росія запускала шахеди й атакувала Україну – наслідки уточнюються. Вибухи лунали, зокрема, на Тернопільщині, Житомирщині, Волині, Львівщині, у Черкасах та Києві. Росіяни також знищили авіаударом будівлю міськради у Краматорську, а дрони атакували завод «Лукойлу» в Кстово. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 1 листопада.

Ворог вдарив по Україні шахедами: вибухи в кількох областях

Росія атакувала Україну дронами упродовж усієї ночі – вибухи лунали, зокрема, на Тернопільщині, Житомирщині, Волині, Львівщині, у Черкасах та Києві. Наслідки уточнюються.

Атака шахедів по Україні, дрони уразили НПЗ «Лукойл»: головне за ніч 1 листопада фото 1

РФ знищила авіаударом будівлю міськради у Краматорську

Російські війська знищили авіаударом будівлю міської ради у Краматорську.

Атака шахедів по Україні, дрони уразили НПЗ «Лукойл»: головне за ніч 1 листопада фото 2

Дрони атакували «Лукойл»: під ударом завод у Кстово

Безпілотники атакували завод нафтової компанії «Лукойл» у Кстово. Підприємство є одним із найбільших виробників бензину в Росії. 

Атака шахедів по Україні, дрони уразили НПЗ «Лукойл»: головне за ніч 1 листопада фото 3

Іран попередив США про нову зброю й відповідь

Іран попередив США про нищівні удари, якщо Вашингтон знову атакує країну. 

Атака шахедів по Україні, дрони уразили НПЗ «Лукойл»: головне за ніч 1 листопада фото 4

Інші важливі новини:

Читайте також:

Теги: росія завод криза рекорд Україна Вашингтон росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Берлінська: Якщо українці припинять стріляти – закінчаться українці
Берлінська відповіла на закиди про «провокування» РФ ударами по НПЗ
11 жовтня, 05:32
Раніше Бернем заявив, що Brexit завдав «більше шкоди, ніж користі»
Прем'єр-міністр Британії заявив про втручання Росії у референдум щодо Brexit
12 жовтня, 03:33
Зупинка металургії вдарить по валюті, містах і відбудові: експерт закликав створити окремий фонд підтримки
Зупинка металургії вдарить по валюті, містах і відбудові: експерт закликав створити окремий фонд підтримки
1 жовтня, 16:57
Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики пройде 17-25 жовтня у Роттердамі (Нідерланди)
Атака дронів. Російські гімнасти більше доби добиралися на Чемпіонат світу у Нідерландах
15 жовтня, 14:50
Це не перша атака безпілотників на Львівщину за останній тиждень
Атака на енергетику: російські дрони двічі вдарили по об’єкту на Львівщині
20 жовтня, 00:29
Спецслужбам вдалося затримати росіян-втікачів
Російські військові замаскувалися під цивільних та прямували до Києва: деталі спецоперації СБУ
28 жовтня, 10:20
Росіяни вдруге за ніч атакували Київ балістикою: влучання в будівлі
Росіяни вдруге за ніч атакували Київ балістикою: влучання в будівлі
27 жовтня, 04:10
Найбільших втрат окупанти зазнали у 2025 році
Понад 285 тис. загиблих. Журналісти BBC встановили підрозділи РФ з найбільшими втратами у війні проти України
30 жовтня, 09:21
Міністр війни Піт Гегсет заперечив причетність до обмежень Starshield в Україні
Глава Пентагону прокоментував обмеження Starshield в Україні
21 жовтня, 07:54

Політика

Іран попередив США про нищівні удари у разі нової атаки
Іран попередив США про нищівні удари у разі нової атаки
Атака шахедів по Україні, дрони уразили НПЗ «Лукойл»: головне за ніч 1 листопада
Атака шахедів по Україні, дрони уразили НПЗ «Лукойл»: головне за ніч 1 листопада
Запчастини для Boeing: США зняли обмеження для білоруської «Белавіа»
Запчастини для Boeing: США зняли обмеження для білоруської «Белавіа»
«Нормалізація воєнних злочинів»: Каллас розкритикувала запрошення Путіна на G20
«Нормалізація воєнних злочинів»: Каллас розкритикувала запрошення Путіна на G20
Дрони атакували нафтового гіганта «Лукойл»: під ударом завод у Кстово
Дрони атакували нафтового гіганта «Лукойл»: під ударом завод у Кстово
Росія втратила ще один супутник свого аналога Starlink
Росія втратила ще один супутник свого аналога Starlink

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 листопада: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 листопада 2026
138K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
113K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб

Новини

Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
Вчора, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
30 жовтня, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
30 жовтня, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
30 жовтня, 22:00
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
30 жовтня, 11:12
В Україні до 15°, у деяких областях дощитиме: погода на 30 жовтня 2026 року
30 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua