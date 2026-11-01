Атака шахедів по Україні, дрони уразили НПЗ «Лукойл»: головне за ніч 1 листопада
Дайджест новин, які сталися у ніч на 1 листопада 2026 року
Всю ніч Росія запускала шахеди й атакувала Україну – наслідки уточнюються. Вибухи лунали, зокрема, на Тернопільщині, Житомирщині, Волині, Львівщині, у Черкасах та Києві. Росіяни також знищили авіаударом будівлю міськради у Краматорську, а дрони атакували завод «Лукойлу» в Кстово. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 1 листопада.
Ворог вдарив по Україні шахедами: вибухи в кількох областях
Росія атакувала Україну дронами упродовж усієї ночі – вибухи лунали, зокрема, на Тернопільщині, Житомирщині, Волині, Львівщині, у Черкасах та Києві. Наслідки уточнюються.
РФ знищила авіаударом будівлю міськради у Краматорську
Російські війська знищили авіаударом будівлю міської ради у Краматорську.
Дрони атакували «Лукойл»: під ударом завод у Кстово
Безпілотники атакували завод нафтової компанії «Лукойл» у Кстово. Підприємство є одним із найбільших виробників бензину в Росії.
Іран попередив США про нову зброю й відповідь
Іран попередив США про нищівні удари, якщо Вашингтон знову атакує країну.
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