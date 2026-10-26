Американська компанія заявила, що створила золото з ртуті і планує виробляти його тоннами

Стабільше штучне золото вже намагалися створити інші компанії, але результати не були успішними

Marathon Fusion оцінює потенційний випуск у п’ять тонн золота на рік на кожен гігават потужності майбутньої термоядерної електростанції

Американський стартап Marathon Fusion із Сан-Франциско заявив, що зміг перетворити ртуть на стабільне золото за допомогою нейтронів, які виникають під час термоядерних реакцій. Про це повідомляє Euronews, передає «Главком».

Компанія стверджує, що перевершила попредній науковий результат у десять разів. Водночас кількість отриманого металу не розкриває, а незалежного підтвердження експерименту поки немає.

За оцінкою Marathon Fusion, у майбутньому термоядерна електростанція потужністю один гігават зможе виробляти близько п’яти тонн золота на рік. Якщо вдасться побудувати 100 таких станцій, загальний обсяг виробництва може сягнути 500 тонн щорічно – приблизно 14% від обсягу золота, видобутого шахтами у 2025 році. Однак це теоретичний прогноз, а не підтверджений показник промислового виробництва.

Marathon Fusion розробляє технології для термоядерних електростанцій, які мають виробляти енергію завдяки злиттю атомних ядер.

За поясненням компанії, процес передбачає опромінення ртуті нейтронами, що утворюються під час термоядерних реакцій. У результаті ядерного перетворення виникає нестабільний ізотоп ртуті, який згодом розпадається на стабільне золото.

21 жовтня 2026 року стартап заявив про експериментальне отримання золота та повідомив, що його результат за швидкістю виробництва вдесятеро перевищує рекорд CERN.

У 2025 році Європейська організація з ядерних досліджень повідомила, що під час експериментів на Великому адронному колайдері у 2015–2018 роках утворилося близько 29 піктограм золота. Це надзвичайно мала кількість: ядра золота існували лише короткий час, перш ніж руйнувалися під час зіткнень з обладнанням прискорювача.

Marathon Fusion не оприлюднила кількість золота, отриманого під час власного експерименту, повну вартість процесу чи дані, які дозволили б незалежно оцінити результат.

Потенційне виробництво золота в лабораторних умовах порівнюють із ринком штучних діамантів. За даними Euronews, оптові ціни на лабораторно вирощені діаманти знизилися на 90-95% порівняно з рівнем 2015 року після розвитку масового виробництва.

Проте золото має іншу економічну роль: його використовують у ювелірній промисловості, електроніці та як резервний актив. За даними World Gold Council, у 2025 році шахти світу видобули 3672 тонни золота.

Навіть якщо технологія Marathon Fusion запрацює в промислових масштабах, це не означатиме автоматичного обвалу цін. Для суттєвого впливу на ринок необхідні великі обсяги виробництва, конкурентна собівартість і можливість стабільно постачати метал.

Є й додаткові технічні перешкоди. Золото, отримане внаслідок ядерних реакцій, може містити радіоактивні ізотопи, тому матеріал потребуватиме обробки та зберігання. За оцінкою компанії, в окремих випадках цей період може сягати 18 років.

Варто нагадати, що на дні Тихого океану випробували установку, яка перетворює тепло підводних геотермальних джерел на електроенергію. Під час експерименту система вперше вийшла на режим, коли виробляла більше електрики, ніж споживала для власної роботи, хоча цей результат протримався лише 8,7 секунди.