Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Американська компанія заявила, що створила золото з ртуті і планує виробляти його тоннами

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Американська компанія заявила, що створила золото з ртуті і планує виробляти його тоннами
Стабільше штучне золото вже намагалися створити інші компанії, але результати не були успішними
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Marathon Fusion оцінює потенційний випуск у п’ять тонн золота на рік на кожен гігават потужності майбутньої термоядерної електростанції

Американський стартап Marathon Fusion із Сан-Франциско заявив, що зміг перетворити ртуть на стабільне золото за допомогою нейтронів, які виникають під час термоядерних реакцій. Про це повідомляє Euronews, передає «Главком».

Компанія стверджує, що перевершила попредній науковий результат у десять разів. Водночас кількість отриманого металу не розкриває, а незалежного підтвердження експерименту поки немає.

За оцінкою Marathon Fusion, у майбутньому термоядерна електростанція потужністю один гігават зможе виробляти близько п’яти тонн золота на рік. Якщо вдасться побудувати 100 таких станцій, загальний обсяг виробництва може сягнути 500 тонн щорічно – приблизно 14% від обсягу золота, видобутого шахтами у 2025 році. Однак це теоретичний прогноз, а не підтверджений показник промислового виробництва.

Marathon Fusion розробляє технології для термоядерних електростанцій, які мають виробляти енергію завдяки злиттю атомних ядер.

За поясненням компанії, процес передбачає опромінення ртуті нейтронами, що утворюються під час термоядерних реакцій. У результаті ядерного перетворення виникає нестабільний ізотоп ртуті, який згодом розпадається на стабільне золото.

21 жовтня 2026 року стартап заявив про експериментальне отримання золота та повідомив, що його результат за швидкістю виробництва вдесятеро перевищує рекорд CERN.

У 2025 році Європейська організація з ядерних досліджень повідомила, що під час експериментів на Великому адронному колайдері у 2015–2018 роках утворилося близько 29 піктограм золота. Це надзвичайно мала кількість: ядра золота існували лише короткий час, перш ніж руйнувалися під час зіткнень з обладнанням прискорювача.

Marathon Fusion не оприлюднила кількість золота, отриманого під час власного експерименту, повну вартість процесу чи дані, які дозволили б незалежно оцінити результат.

Потенційне виробництво золота в лабораторних умовах порівнюють із ринком штучних діамантів. За даними Euronews, оптові ціни на лабораторно вирощені діаманти знизилися на 90-95% порівняно з рівнем 2015 року після розвитку масового виробництва.

Проте золото має іншу економічну роль: його використовують у ювелірній промисловості, електроніці та як резервний актив. За даними World Gold Council, у 2025 році шахти світу видобули 3672 тонни золота.

Навіть якщо технологія Marathon Fusion запрацює в промислових масштабах, це не означатиме автоматичного обвалу цін. Для суттєвого впливу на ринок необхідні великі обсяги виробництва, конкурентна собівартість і можливість стабільно постачати метал.

Є й додаткові технічні перешкоди. Золото, отримане внаслідок ядерних реакцій, може містити радіоактивні ізотопи, тому матеріал потребуватиме обробки та зберігання. За оцінкою компанії, в окремих випадках цей період може сягати 18 років.

Варто нагадати, що на дні Тихого океану випробували установку, яка перетворює тепло підводних геотермальних джерел на електроенергію. Під час експерименту система вперше вийшла на режим, коли виробляла більше електрики, ніж споживала для власної роботи, хоча цей результат протримався лише 8,7 секунди.

Читайте також:

Теги: золото технології США економіка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Дональд Трамп
Сенат США тисне на президента. Трамп постає перед вибором – Путін чи санкції
8 жовтня, 13:32
Стійкість суспільства є фундаментальною передумовою тривалого опору, проте сама по собі вона не гарантує досягнення стратегічних цілей
Чому мужності українців замало для перемоги у війні
Вчора, 20:30
Алієв викреслив Росію зі списку наддержав
Президент Азербайджану принизив Путіна і Росію (відео)
3 жовтня, 14:50
Ормузька протока знову стала осередком напруженості між Іраном та США
Іран висунув США сім умов для відкриття Ормузької протоки
12 жовтня, 04:32
Делегація Конгресу США у Києві, колапс в аеропортах Москви. Головне за день 9 жовтня
Делегація Конгресу США у Києві, колапс в аеропортах Москви. Головне за день 9 жовтня
9 жовтня, 21:31
Джаред Кушнер заперечив звинувачення у причетності до таємних фінансових операцій із керівництвом країн Близького Сходу
Зять Трампа опинився в центрі скандалу через таємні оборудки на $2 млрд
23 жовтня, 14:57
Трамп був впевнений, що обмеження вже знято
Трамп зробив заяву про Маска та обмеження Starlink для України
23 жовтня, 18:09
Для перехоплення цивільного борту підняли винищувач F-16
Винищувач США перехопив літак над резиденцією Трампа
Вчора, 03:49
Кушнер керує інвестиційною компанією Affinity Partners, активи якої під управлінням становлять понад $6 млрд
Посада спецпосланця під загрозою? Громадська організація подала позов проти зятя Трампа
15 жовтня, 09:49

HiTech

Американська компанія заявила, що створила золото з ртуті і планує виробляти його тоннами
Американська компанія заявила, що створила золото з ртуті і планує виробляти його тоннами
Маск назвав справжню причину запровадження обмежень Starlink для ЗСУ
Маск назвав справжню причину запровадження обмежень Starlink для ЗСУ
Велика Британія відкрила центр для пошуку нових ліків та вакцин за допомогою ШІ
Велика Британія відкрила центр для пошуку нових ліків та вакцин за допомогою ШІ
Маск може втратити мільярди: як Європа відреагувала на обмеження Starlink – WSJ
Маск може втратити мільярди: як Європа відреагувала на обмеження Starlink – WSJ
Трамп зробив заяву про Маска та обмеження Starlink для України
Трамп зробив заяву про Маска та обмеження Starlink для України
Компанія Microsoft навчила штучний інтелект ставити діагнози точніше за лікарів
Компанія Microsoft навчила штучний інтелект ставити діагнози точніше за лікарів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 жовтня 2026
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
141K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
68K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
65K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком

Новини

Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Вчора, 08:19
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року
Вчора, 06:00
Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2026: традиції та молитва
24 жовтня, 22:00
Перехід на зимовий час: відколи й чому переводять годинник та як це впливає на здоровʼя
24 жовтня, 09:30

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua