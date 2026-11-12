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Зеленський зробив заяву про терміни завершення війни з Росією

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський зробив заяву про терміни завершення війни з Росією
Президент підкреслив, що американські представники вирушили до Москви з конкретними пропозиціями після Абу-Дабі
фото: AP

Президент вважає, що до кінця 2026 року можна досягти прогресу в переговорах, однак зізнається, що залишається скептиком

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до кінця 2026 року є можливість досягти домовленостей щодо завершення війни з Росією. Водночас глава держави наголосив, що багато залежатиме від результатів переговорів американської делегації з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це Зеленський сказав під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном у Дубліні, пише «Главком».

За словами президента, зараз існує «вікно можливостей» для досягнення результату до кінця року. Він пояснив, що наступного року політична ситуація може змінитися як у Європі, так і у Сполучених Штатах. Тому учасники переговорного процесу зацікавлені просунутися до домовленостей ще до 2027 року.

Коментуючи результати дводенних переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі, Зеленський зазначив, що не знає всіх подробиць обговорень, але вважає важливим те, що американські представники вирушили до Москви з конкретними пропозиціями.

«Мені б дуже хотілося, щоб вони повернулися з конкретикою в Дублін. Я не дуже в це вірю. Дайте мені бути скептиком. Але все одно надія є», – сказав глава держави. 

Зеленський додав, що багато залежатиме від формату діалогу між американською та російською сторонами. За його словами, Вашингтон також зацікавлений у досягненні результату до кінця 2026 року.

«Ми живемо з вами під час війни, цих масованих атак. Безумовно, ми хочемо досягти результату до кінця року. Безумовно, будемо для цього все робити», – наголосив президент. 

Нагадаємо, 10-11 листопада в Абу-Дабі відбулися переговори за участю представників України, США та Росії. Серед ключових тем були територіальне питання та гарантії безпеки для України.

Американські спецпредставники Стів Віткофф і Джаред Кушнер вже прибули до Москви на переговори з Путіним.

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Теги: Володимир Зеленський війна переговори Україна росія

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