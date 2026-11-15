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Росія готує технологію, яка може стати катастрофою для ЗСУ: відомий комбриг забив на сполох

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Росія готує технологію, яка може стати катастрофою для ЗСУ: відомий комбриг забив на сполох
Система «Рассвет» – проєкт російської компанії «Бюро 1440», який має забезпечити супутниковий зв'язок на низькій навколоземній орбіті.
фото з відкритих джерел

Обмеження доступу Сил оборони до американського Starlink змусило українських військових активніше шукати альтернативні технології зв’язку

Запуск Росією власної супутникової мережі «Рассвет» може стати серйозним викликом для України. Про це заявив командир 20-ї окремої бригади безпілотних систем «К-2», полковник ЗСУ Кирило Верес в інтерв’ю YouTube-каналу Pressing, інформує «Главком».

Військовий наголосив, що поява російської супутникової мережі може мати неприємн наслідки для України. Він висловив сподівання, що українські спеціальні служби знайдуть спосіб завадити її розгортанню.

«Щиро вірю і мрію, що якась із наших служб специфічних додумається, як би так зробити, щоб щось впало. Або не злетіло. Або ще й там, може, вибухнуло. Бо то буде «закат», – сказав Кирило Верес.

Окремо командир прокоментував обмеження американцями супутникового зв’язку Starlink для українських військових. За його словами, ця ситуація стала стимулом для пошуку інших рішень і змусила активніше працювати над альтернативами.

«Ми завжди думаємо, коли холодно і коли пізно. Коли без штанів стоїмо на морозі мінус 20 – то починаємо думати. Тому ми працюємо», – зазначив військовий.

Також Верес зауважив, що перехід на іншу технологію потребує часу. За його словами, неможливо за кілька днів відмовитися від системи, якою українські військові користувалися протягом п’яти років і на яку витратили значні кошти.

«П’ять років минуло, мільярди гривень у Starlink вкладені. То на яку нову технологію можна перейти за три дні?», – риторично запитав командир бригади.

Система «Рассвет» – проєкт російської компанії «Бюро 1440», який має забезпечити супутниковий зв'язок на низькій навколоземній орбіті. Росія вже вивела на орбіту перші апарати угруповання, а в липні запустила другу групу супутників.

За даними, які раніше наводив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, Москва розгортає систему швидше, ніж передбачалося. У 2027 році російське угруповання планують довести до 292 супутників, а до 2035 року – до 924 апаратів.

Водночас радник президента України Сергій Бескрестнов, відомий за позивним Флеш, повідомляв, що наявні супутники поки працюють у тестовому режимі та не створюють прямої військової загрози. Однак після повноцінного розгортання системи ситуація може змінитися.

За його оцінкою, головна небезпека полягає у можливості використовувати супутниковий зв'язок для онлайн-керування російськими безпілотниками над територією України. Це потенційно дозволить російським військам керувати такими дронами далеко від місць їхнього запуску.

Раніше Бескрестнов зазначав, що саме така можливість може стати однією з головних переваг російської системи. Українські сили нині не можуть використовувати Starlink для онлайн-керування безпілотниками над територією Росії, оскільки супутниковий сервіс там не працює.

Перші 16 серійних апаратів «Рассвет» Росія запустила у березні 2026 року. Для цього використали ракету-носій «Союз-2.1б». У липні Москва здійснила ще один запуск супутників системи.

Розгортання «Рассвета» має не лише військове значення. Система покликана забезпечити Росії власну супутникову інфраструктуру зв'язку, аналогічну за принципом роботи Starlink. Водночас використання її військовими може розширити можливості російських сил для управління безпілотниками та підтримки бойових операцій.

Саме тому Україна намагається використати міжнародні механізми регулювання радіочастот, аби не допустити роботи російських супутникових мереж над своєю територією.

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Теги: Starlink росія космос небезпека Москва блокування

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