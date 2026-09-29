Університет Шевченка переходить на дистанційне навчання: деталі та терміни

Освітній процес у виші відбуватиметься з використанням інформаційно-комунікаційних технологій відповідно до затверджених розкладів

Рішення про перехід на дистанційний формат роботи ухвалили через погіршення безпекової ситуації в столиці

Київський національний університет імені Тараса Шевченка із 29 вересня до 16 жовтня 2026 року переходить на дистанційний формат роботи та організації освітнього процесу. Про це повідомляє пресслужба вишу, інформує «Главком».

Відповідне рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації в столиці та з метою збереження життя і здоров’я студентів та працівників університету.

Освітній процес у виші відбуватиметься з використанням інформаційно-комунікаційних технологій відповідно до затверджених розкладів.

Зазначається, що рішення щодо проведення лабораторних занять, практик і контрольних заходів ухвалюватимуть керівники навчальних підрозділів з урахуванням безпекової ситуації.

Працівники Університету виконуватимуть посадові обов’язки дистанційно та мають залишатися на зв’язку в межах установленого робочого часу. Виняток становитимуть працівники, чиї обов’язки неможливо виконувати дистанційно, а також чергові й аварійні служби.

«У корпусах і гуртожитках буде забезпечено цілодобовий доступ до укриттів», – запевнили у пресслужбі.

У разі зміни безпекової ситуації термін дії рішення може бути скоригований окремим наказом.

Нагадаємо, внаслідок чергової атаки російських безпілотників на столицю вдень, 28 вересня, зафіксовано влучання у Шевченківському районі Києва. За даними кореспондента «Главкома», який перебуває на місці події, ворожий дрон улучив у будівлю Національної академії наук України. Наразі у приміщенні залишаються люди.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що під час цієї атаки окупанти цілеспрямовано завдали ударів по цивільних та господарських об'єктах у різних куточках країни. Глава держави підкреслив, що Україна обов'язково відповість на російські терористичні удари, і закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України.

До слова, Міністерство освіти і науки України призначило Володимира Ільченка виконувачем обов'язків ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Повноваження Валерія Копійки щодо виконання обов'язків ректора припинено через його участь у виборах ректора.