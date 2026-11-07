Автобуси в Києві курсують в об'їзд Північного мосту: перелік маршрутів

Частину автобусів спрямовано до станції метро «Контрактова площа», для інших запроваджено скорочені маршрути

У Києві 7 листопада змінено маршрути громадського транспорту через пошкодження та перекриття Північного мосту. Автобуси, які раніше курсували цією переправою, тепер їздять в об'їзд через Подільський міст. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Наразі громадський транспорт курсує за такими тимчасовими маршрутами:

№ 21, 73 та 101 – до станції метро «Контрактова площа»;

№ 29-ТР – від Дарницької площі до станції метро «Контрактова площа»;

№ 30-ТР – на двох ділянках: від вулиці Милославської до станції метро «Почайна» через вулицю Новокостянтинівську та від вулиці Кадетський Гай до станції метро «Почайна»;

№ 31-ТР – від вулиці Милославської до станції метро «Лук'янівська» через вулицю Глибочицьку за схемою автобуса № 112;

№ 47-ТР – від станції метро «Мінська» до станції метро «Почайна».

На Північному мосту профільні фахівці вже проводять першочергові роботи з ліквідації наслідків пошкоджень. Подальші заходи з відновлення переправи визначатимуть після технічного обстеження та отримання висновків спеціалізованих установ. Водночас під час планування ремонтних робіт враховуватимуть безпекову ситуацію.

Нагадаємо, раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок російської ракетної атаки кілька ракет влучили в Північний міст. Було пошкоджено дорожнє полотно, контактну тролейбусну мережу та лінію електропередачі. Крім того, вибухова хвиля пошкодила п'ять вантажних автомобілів на парковці поблизу мосту.