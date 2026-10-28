Єврокомісія зробила заяву про повернення російського газу після війни

Брюссель нагадав про законодавчу заборону на імпорт російського палива та пояснив свою позицію щодо можливого відновлення роботи «Північного потоку»

Європейська комісія виключила відновлення закупівель російського газу після завершення війни в Україні. У Брюсселі наголосили, що відповідні обмеження закріплені законодавчо та діятимуть незалежно від можливих мирних домовленостей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний брифінг Єврокомісії від 28 жовтня.

«У нас є чинне законодавство, яке унеможливлює відновлення імпорту викопного палива, зокрема газу, з Росії», – заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньйо.

За її словами, Європа вже відчула наслідки енергетичної залежності від Москви, яка використовувала постачання палива як інструмент тиску. Саме тому Брюссель дотримується курсу на остаточну відмову від російських енергоресурсів.

Водночас речниця Єврокомісії з питань енергетики Анна-Кайса Ітконен наголосила, що законодавство в межах програми REPowerEU діє незалежно від санкцій та геополітичних обставин.

За її словами, останні постачання російського газу, зокрема скрапленого, мають припинитися до кінця 2027 року.

Окремо представники Єврокомісії прокоментували можливість відновлення роботи газопроводу «Північний потік», яку, за повідомленнями ЗМІ, обговорюють США та Росія.

«Не нам вирішувати, чи функціонуватиме він у Європейському Союзі, чи ні», – зазначила Ітконен, пояснюючи межі повноважень Єврокомісії.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Єврокомісія відреагувала на американські пропозиції щодо відновлення закупівель російського газу в межах можливого мирного врегулювання. У Брюсселі наголосили на необхідності збереження санкційного тиску на Москву.

Також Рада ЄС затвердила поетапну відмову від російського газу. Обмеження для скрапленого газу за довгостроковими контрактами мають набути чинності з 1 січня 2027 року, а для трубопровідного – з 30 вересня того ж року. За певних умов останній термін може бути перенесений на 1 листопада.