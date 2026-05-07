Російські дрони порушили простір Латвії: один впав біля нафтобази

Збройні сили Латвії зафіксували вліт кількох безпілотників з боку Росії

Латвія заявила про порушення повітряного простору російськими дронами, два з яких упали на території країни. У прикордонних регіонах оголошено небезпеку та скасовано навчання у школах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LSM.

Сьогодні вранці, 7 травня, збройні сили Латвії зафіксували вліт кількох безпілотників з боку Росії. За попередніми даними, два дрони впали у Латгалії. Один із об'єктів, імовірно, влучив у нафтобазу в місті Резекне.

На місці події в Резекне було зафіксовано задимлення. Поліція та пожежники, які прибули на виклик, виявили уламки дрону. Відкрито кримінальне провадження. Місце падіння другого безпілотника наразі не ідентифіковано.

У Резекне, Резекненському та Людзенському районах сьогодні скасовано заняття у всіх навчальних закладах.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс зазначив, що наразі сили НАТО та національні збройні сили максимально контролюють небо, у повітря піднято винищувачі. За його словами, існують припущення, що дрони могли бути українськими та прямували до цілей у РФ, проте ця інформація потребує ретельного уточнення.

Нагадаємо, це не перший подібний випадок на кордоні Латвії з РФ. Раніше, 3 травня, у прикордонних районах країни вже оголошували повітряну тривогу через масовану атаку дронів у регіоні.

При цьому 30 березня військові Латвії виявили невідомий безпілотник поблизу кордону з Росією. Дрон перебував поблизу латвійсько-російського кордону, однак не вторгся у повітряний простір країни.

Окрім того, у ніч на 26 березня російський дрон порушив повітряний простір Румунії та розбився на її території. Міністерство національної оборони країни підтвердило виявлення фрагментів безпілотника поблизу кордону.