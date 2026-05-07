Головна Новини
search button user button menu button

Російські дрони порушили простір Латвії: один впав біля нафтобази

Валерія Поліщук
glavcom.ua
Валерія Поліщук
google social img telegram social img facebook social img
Російські дрони порушили простір Латвії: один впав біля нафтобази
Наразі сили НАТО та національні збройні сили максимально контролюють небо, у повітря піднято винищувачі
фото: x.com/ZMiST_Ua

Збройні сили Латвії зафіксували вліт кількох безпілотників з боку Росії

Латвія заявила про порушення повітряного простору російськими дронами, два з яких упали на території країни. У прикордонних регіонах оголошено небезпеку та скасовано навчання у школах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LSM.

Сьогодні вранці, 7 травня, збройні сили Латвії зафіксували вліт кількох безпілотників з боку Росії. За попередніми даними, два дрони впали у Латгалії. Один із об'єктів, імовірно, влучив у нафтобазу в місті Резекне.

На місці події в Резекне було зафіксовано задимлення. Поліція та пожежники, які прибули на виклик, виявили уламки дрону. Відкрито кримінальне провадження. Місце падіння другого безпілотника наразі не ідентифіковано.

У Резекне, Резекненському та Людзенському районах сьогодні скасовано заняття у всіх навчальних закладах.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс зазначив, що наразі сили НАТО та національні збройні сили максимально контролюють небо, у повітря піднято винищувачі. За його словами, існують припущення, що дрони могли бути українськими та прямували до цілей у РФ, проте ця інформація потребує ретельного уточнення.

Нагадаємо, це не перший подібний випадок на кордоні Латвії з РФ. Раніше, 3 травня, у прикордонних районах країни вже оголошували повітряну тривогу через масовану атаку дронів у регіоні.

При цьому 30 березня військові Латвії виявили невідомий безпілотник поблизу кордону з Росією. Дрон перебував поблизу латвійсько-російського кордону, однак не вторгся у повітряний простір країни.

Окрім того, у ніч на 26 березня російський дрон порушив повітряний простір Румунії та розбився на її території. Міністерство національної оборони країни підтвердило виявлення фрагментів безпілотника поблизу кордону. 

Читайте також:

Теги: безпілотник дрон Латвія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Блогер Євген Вольнов оприлюднив імена людей, які брали участь у нараді
«Ходіть, озирайтеся». Український хакер зламав нараду РФ і розкрив правду про дрони
22 квiтня, 00:32
Туск оголосив про партнерство з Україною у сфері дронів
«Армада» дронів разом з Україною. Прем’єр Польщі оголосив про новий проєкт
27 квiтня, 12:57
Українська влада пов’язує експорт озброєння з політичними домовленостями з країнами регіону
Українські дронарі отримали запит на захист суден в Ормузькій протоці
29 квiтня, 11:42

Новини

Російські дрони порушили простір Латвії: один впав біля нафтобази
Сьогодні, 08:29
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:15
Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для більшості жінок-посадовиць
Вчора, 20:01
Прокуратура Молдови оскаржила рішення суду щодо олігарха-втікача Плахотнюка
Вчора, 17:07
Країни ЄС видали росіянам сотні тисяч віз попри війну: ЗМІ назвали лідерів
Вчора, 16:41
Трамп пригрозив Ірану новими удари, якщо той не погодиться на угоду з США
Вчора, 16:02

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua