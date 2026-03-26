Російський дрон залетів до Румунії: що відомо про наслідки (фото)

Румунія підтвердила падіння дрона РФ на своїй території

Під час чергового масованого обстрілу у ніч на 26 березня російський безпілотник порушив повітряний простір Румунії та розбився на її території. Міністерство національної оборони країни підтвердило виявлення фрагментів безпілотника поблизу кордону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Romania Journal.

Повідомляється, що дрон увійшов у повітряний простір Румунії, заглибившись на 4 км. Ймовірно, він був пошкоджений або відхилений українськими засобами протиповітряної оборони під час захисту портів Одещини.

Уламки було знайдено в незаселеній зоні у повіті Тулча, приблизно за 2 км від села Парчеш. На місці падіння зафіксовано випалену рослинність, проте руйнувань інфраструктури чи постраждалих немає.

Для моніторингу ситуації Румунія піднімала в повітря два винищувачі F-16. Жителі прикордонних районів отримали сповіщення через систему RO-ALERT про можливу небезпеку падіння об'єктів.

«О 00:44 безпілотник, збитий українською протиповітряною обороною, увійшов у повітряний простір країни на відстань приблизно 4 км. Безпілотник впав за 2 км від села Паркеш, поза межами населених пунктів», – заявили у румунському Міноборони.

Нагадаємо, що на території Латвії було зафіксовано падіння безпілотного літального апарату українського походження. Президент країни Едгарс Рінкевичс офіційно підтвердив цю інформацію, наголосивши, що інцидент не несе загрози національній безпеці. За словами президента Латвії, інформація, що є в розпорядженні латвійських служб, дозволяє підтвердити: дрон, що залетів, був українським.

«Главком» писав, що 23 березня до Литви залетів безпілотник, ймовірно, з території Білорусі, та вибухнув на озері Лавісас за понад 20 км від кордону. Литовські радари не зафіксували його.У Міноборони Литви припустили, що це український дрон з-поміж тих, що летіли атакувати цілі на території РФ, і він відхилився від курсу. Згодом прем’єрка Литви підтвердила, що йдеться саме про український безпілотник, вочевидь, один з тих, що летіли атакувати Приморськ під Санкт-Петербургом.