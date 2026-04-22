«Ходіть, озирайтеся». Український хакер зламав нараду РФ і розкрив правду про дрони

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
«Ходіть, озирайтеся». Український хакер зламав нараду РФ і розкрив правду про дрони
Блогер Євген Вольнов оприлюднив імена людей, які брали участь у нараді
На записі чиновники визнали критичну залежність РФ від китайських компонентів

Український пранкер і блогер Євген Вольнов заявив, що зміг підключитися до закритої онлайн-наради Міністерства промисловості і торгівлі РФ, де обговорювали виробництво дронів для війни проти України, пише «Главком».

Частину запису він опублікував у мережі. На ньому російські чиновники фактично визнають критичну залежність від іноземних компонентів.

«Якщо брати навіть мідні дроти… 90% – це завжди у нас іноземна сировина. В Росії просто не виробляється», – йдеться у записі.

За словами учасників наради, навіть базові елементи електроніки для безпілотників постачаються з Китаю. Це означає, що російське виробництво дронів напряму залежить від зовнішніх поставок.

Після цього Вольнов втрутився в розмову. «Ваші камери все зняли – тепер ходіть, озирайтеся», – заявив він.

Також він оприлюднив імена людей, які брали участь у нараді. Серед них – представники Мінпромторгу РФ і структур, пов’язаних із військово-промисловим комплексом.

Йдеться, зокрема, про чиновників, які займаються розвитком безпілотних систем і співпрацюють із Міноборони Росії.

За даними журналістів, оприлюднені контакти частково підтверджують реальність цих осіб.

У своєму повідомленні пранкер також натякнув на можливий доступ до закритих російських баз даних. «Ми вже глибоко на вашій кухні… Це тільки початок», – написав він.

До слова, про свої успіхи в комунікації із агресорами та їх родичами, дзвінок Пєскову і інші телефонні бешкети Євген Вольнов розповів у інтерв’ю «Главкому».

«Ходіть, озирайтеся». Український хакер зламав нараду РФ і розкрив правду про дрони
«Ходіть, озирайтеся». Український хакер зламав нараду РФ і розкрив правду про дрони
