Латвія виявила невідомий дрон біля кордону з Росією

Безпілотник не порушив повітряний простір, жителів попередили SMS

Національні збройні сили Латвії ввечері 30 березня виявили невідомий безпілотник поблизу кордону з Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис латвійської армії в соцмережі Х.

Йдеться про іноземний безпілотний літальний апарат, який зафіксували в районі Лудзенського та Балвського країв. У військовому відомстві уточнили, що дрон перебував поблизу латвійсько-російського кордону, однак не вторгся у повітряний простір країни.

З огляду на ситуацію, у Латвії оперативно активували систему SMS-сповіщень для інформування мешканців відповідних регіонів про потенційну загрозу. Після того, як об’єкт віддалився від кордону, жителям надіслали повторне повідомлення про те, що загроза минула.

Нагадаємо, що під час чергового масованого обстрілу у ніч на 26 березня російський безпілотник порушив повітряний простір Румунії та розбився на її території. Міністерство національної оборони країни підтвердило виявлення фрагментів безпілотника поблизу кордону.

Повідомляється, що дрон увійшов у повітряний простір Румунії, заглибившись на 4 км. Ймовірно, він був пошкоджений або відхилений українськими засобами протиповітряної оборони під час захисту портів Одещини.

Раніше на території Латвії зафіксовано падіння безпілотного літального апарату українського походження. Президент країни Едгарс Рінкевичс офіційно підтвердив цю інформацію, наголосивши, що інцидент не несе загрози національній безпеці. За словами президента Латвії, інформація, що є в розпорядженні латвійських служб, дозволяє підтвердити: дрон, що залетів, був українським.