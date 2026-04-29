Українські дронарі отримали запит на захист суден в Ормузькій протоці

Українських військовослужбоців кличуть захистити кораблі від атак дронів під час проходу через небезпечну зону

Один із найбільших виробників FPV-дронів в Україні, компанія TAF Industries, отримала запит від судновласників на відправлення фахівців із антидронового захисту на Близький Схід. Про це повідомляє «Главком» з посисланням на агенцію BBC News.

За інформацією компанії, йдеться про забезпечення безпеки суден під час проходження Ормузької протоки, яку наразі блокує Іран. Українські спеціалісти мають захищати кораблі від можливих атак дронів.

Це перший подібний запит до приватної української компанії щодо надання послуг військового консалтингу у сфері безпеки морського судноплавства в регіоні.

Після початку війни в Ірані українські виробники безпілотників отримували численні запити від країн Перської затоки щодо експорту готової продукції. Водночас станом на кінець квітня жодну з таких заявок не було погоджено на державному рівні.

Нагадаємо, що США почали використовувати українські технології протидії дронам на авіабазі Prince Sultan у Саудівській Аравії після атак іранських безпілотників. Йдеться про систему Sky Map, яка дозволяє виявляти цілі та координувати їх перехоплення. Українські фахівці навчають американські підрозділи роботі з цією платформою.

На тлі нових загроз у США також переглядають підходи до оборони: Пентагон планує суттєво збільшити фінансування безпілотних систем і засобів боротьби з ними. У бюджетному запиті передбачено близько $75 млрд на ці потреби, з акцентом на масштабування та впровадження вже існуючих технологій.