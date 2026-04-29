Українські дронарі отримали запит на захист суден в Ормузькій протоці

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Українська влада пов’язує експорт озброєння з політичними домовленостями з країнами регіону
Українських військовослужбоців кличуть захистити кораблі від атак дронів під час проходу через небезпечну зону

Один із найбільших виробників FPV-дронів в Україні, компанія TAF Industries, отримала запит від судновласників на відправлення фахівців із антидронового захисту на Близький Схід. Про це повідомляє «Главком» з посисланням на агенцію BBC News.

За інформацією компанії, йдеться про забезпечення безпеки суден під час проходження Ормузької протоки, яку наразі блокує Іран. Українські спеціалісти мають захищати кораблі від можливих атак дронів.

Це перший подібний запит до приватної української компанії щодо надання послуг військового консалтингу у сфері безпеки морського судноплавства в регіоні.

Після початку війни в Ірані українські виробники безпілотників отримували численні запити від країн Перської затоки щодо експорту готової продукції. Водночас станом на кінець квітня жодну з таких заявок не було погоджено на державному рівні.

Нагадаємо, що США почали використовувати українські технології протидії дронам на авіабазі Prince Sultan у Саудівській Аравії після атак іранських безпілотників. Йдеться про систему Sky Map, яка дозволяє виявляти цілі та координувати їх перехоплення. Українські фахівці навчають американські підрозділи роботі з цією платформою.

На тлі нових загроз у США також переглядають підходи до оборони: Пентагон планує суттєво збільшити фінансування безпілотних систем і засобів боротьби з ними. У бюджетному запиті передбачено близько $75 млрд на ці потреби, з акцентом на масштабування та впровадження вже існуючих технологій.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

