Європа будує «армію роботів» разом з Україною: що принесе новий Альянс дронів

Валерія Поліщук
Європейська комісія спільно з Україною створює Альянс дронів для посилення оборонних потужностей та захисту повітряного простору ЄС від безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на преслужбу Європейської комісії.

Європейська комісія у тісній співпраці з Україною запускає «EU-Ukraine Drone Alliance». Ця ініціатива має на меті об'єднати виробників систем, інноваторів, стартапи та кінцевих користувачів із ЄС, країн Європейської економічної зони та України.

Головним завданням Альянсу є розбудова всеосяжного потенціалу безпілотних та антидронових систем, що стало критично важливим на тлі регулярних порушень повітряного простору країн ЄС. Робота Альянсу базуватиметься на уроках, винесених з війни в Україні, де дрони продемонстрували свою ключову цінність.

Альянс працюватиме як ініціатива під керівництвом промисловості. Він зосередиться на створенні екосистем, що пов'язують наукові дослідження з виробництвом, а також на забезпеченні масштабованих потужностей та безперервного технологічного розвитку.

Наразі оголошено перший конкурс на відбір членів-засновників Альянсу, які сформують його перше Правління. До участі запрошуються юридичні особи, що мають підтверджений досвід в оборонній екосистемі дронів ЄС або України.

Згідно з Дорожньою картою оборонної готовності , дрони та засоби боротьби з ними визначені як пріоритетні напрямки для держав-членів. Створення Альянсу має стати частиною ширшої Європейської ініціативи оборони від дронів.

Нагадаємо, окрім нового Альянсу в Європі працює Коаліція дронів, яка об'єднує понад 20 країн-партнерів. Вони спільно фінансують постачання безпілотників для Сил оборони України. Ініціативу, яку координують Велика Британія та Латвія, запустили у лютому 2024 року в межах формату «Рамштайн».

 До складу об'єднання входять майже два десятки держав, серед яких Литва, Польща, Німеччина, Франція та Канада. У межах цієї роботи Україна та Норвегія вже оголосили про запуск першого спільного виробництва дронів типу mid-strike на норвезькій території для потреб Збройних сил України.

