«Армада» дронів разом з Україною. Прем’єр Польщі оголосив про новий проєкт

Єгор Голівець
Туск оголосив про партнерство з Україною у сфері дронів
Київ поділиться бойовим досвідом, а Варшава робить ставку на нову модель повітряної оборони

Польща планує створити власну армаду безпілотників за участі України, яка має бойовий досвід у цій сфері. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска.

За словами політика, польська програма створення флоту дронів передбачає використання українських технологічних рішень і практичного досвіду, отриманого під час війни.

«Я пишаюся тим, що сьогодні можу разом з вами відкрити цей новий розділ у розбудові польської безпеки, і я пишаюся тим, що нашим партнером у цьому проєкті є країна, яка має найбільший досвід у тому, що сьогодні вирішує долю в повітрі», – заявив Туск.

Він також підкреслив, що українська сторона братиме участь у реалізації польського плану створення безпілотної армади. «З великим задоволенням можу сьогодні оголосити, що польський план створення армади дронів буде планом, який також підтримуватимуть технічні ідеї та компетенції в галузі дронів наших українських друзів», – додав він.

Прем’єр наголосив, що співпраця між Польщею та Україною виходить за межі односторонньої допомоги, адже Київ уже став важливим партнером у сфері безпеки для інших держав.

«Я хочу тут, у Жешуві, дуже чітко підкреслити, що польсько-українські відносини та відносини між Європою та Україною – це не одностороння допомога країні, яка воює. Нам вдалося – і Польща досягла успіху, бо ми були провідною державою в цьому процесі – побудувати таку модель партнерства… в якій також Україна може щось дати», – зазначив Туск.

Заява пролунала під час конференції, присвяченої підготовці до відновлення України, яка має відбутися в червні в Гданську.

Нагадаємо, що українські сили виявили критичну вразливість російської протиповітряної оборони та активно її використовують для ударів по тилових цілях.  Аналітики зазначають, що російська система ППО не справляється з потоком атак і втрачає ефективність.

Зокрема, під час ударів по Севастополю були уражені російські військові кораблі та об’єкти берегової інфраструктури. Також атаки зачепили Ярославський нафтопереробний завод – один із ключових елементів паливної системи Росії.

