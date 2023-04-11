Перший успіх ворожої розвідки: The New York Times розкрила деталі таємних документів

Документи містять інформацію про те, скільки бригад Україна планує підготувати для контрнаступу та яку кількість техніки отримає

Росіяни могли завищити втрати українських військових: у документі йдеться про понад 70 тис. загиблих

Опубліковані документи про український контрнаступ, що стали відомі широкому загалові, не містять конкретних планів ведення бойових дій, але дають уявлення про американське та українське бачення того, що може знадобитися ЗСУ для проведення військової кампанії. Про це пише The New York Times із посиланням на джерела в Білому домі.

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Засекречені військові документи, які детально описують таємні плани США й НАТО щодо підготовки ЗСУ напередодні запланованого наступу, були опубліковані в соцмережах. Нині Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком інформації.

Достовірність документів

Військові аналітики заявили, що документи, начебто, були змінені в певних частинах порівняно з їхнім оригінальним форматом – завищуючи американські оцінки загиблих українських військових і занижуючи оцінки загиблих російських військових. На думку аналітиків, ці зміни можуть вказувати на спроби дезінформації з боку Москви.

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Чи змінить витік інформації ситуацію на фронті?

Документи не містять конкретних планів бойових дій, наприклад, коли і де Україна має намір розпочати наступ, який, за словами американських чиновників, ймовірно, відбудеться упродовж наступного місяця. Документи п'ятитижневої давнини і станом на 1 березня 2023 року показують американське та українське бачення того, що може знадобитися ЗСУ.

Однак для досвідченого ока російського військового планувальника, польового генерала чи аналітика розвідки ці документи, без сумніву, містять чимало підказок та ідей.

У документах згадується, наприклад, рівень витрат на HIMARS – американські високомобільні артилерійські ракетні системи, які з великої відстані можуть завдавати ударів по таких цілях, як склади боєприпасів, інфраструктуру і скупчення військ. Пентагон публічно не повідомляв, наскільки швидко українські війська використовують боєприпаси HIMARS, але документи свідчать про це.

7 квітня аналітики заявили, що буде доволі важко оцінити вплив оприлюднення документів на бойові дії на фронті зараз і в найближчі місяці. Нещодавній наступ Росії на сході України не приніс успіху, і західні аналітики обговорюють, чи здатні російські військові, зазнавши приголомшливих втрат, здійснити новий наступ чи протистояти українській атаці.

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Російський слід

Проте документи, оприлюднені російськими джерелами, можуть бути вибірково змінені, щоб таким чином дезінформувати людей.

Наприклад, на одному зі слайдів йшлося про те, що загинуло від 16 тис. до 17,5 тис. російських солдатів, тоді як ЗСУ втратили 71,5 тис. військовослужбовців.

За оцінками Пентагону та інших аналітиків, країна-агресорка зазнала значно більших втрат – близько 200 тис. вбитих і поранених, тоді як Україна – понад 100 тис. вбитих і поранених.

Про що документи?

Тим не менше, аналітики стверджують, що частина документів виглядає автентичною і може надати Росії цінну інформацію: графіки поставок зброї, чисельність українських військ та інші важливі подробиці.

Інший документ містить колонки з переліком українських військових підрозділів, техніки та навчань з розкладом на січень-квітень 2023 року. У документі є коротка інформація про 12 бойових бригад, які зараз формуються, дев'ять з них, очевидно, тренуються і постачаються Сполученими Штатами та іншими союзниками по НАТО. Згідно з документами, шість з цих дев'яти бригад будуть готові до 31 березня, а решта – до 30 квітня. За оцінками аналітиків, українська бригада налічує від 4 до 5 тис. солдатів.

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У документі сказано, що терміни постачання обладнання вплинуть на підготовку й готовність ЗСУ. В документі йдеться про те, що загальна кількість техніки, необхідної для дев'яти бригад, становить понад 250 танків і понад 350 механізованих транспортних засобів.

Перший здобуток ворожої розвідки

Той факт, що документи могли бути розміщені на поширеному в соціальних мережах каналі і, ймовірно, потрапили до росіян, є великим успіхом для Москви в той час, коли здавалося, що Росія відстає від Сполучених Штатів у зборі розвідувальної інформації в Україні.

Цей витік конфіденційної інформації є першим успіхом російської розвідки з початку війни. Упродовж всієї кампанії США надавали Україні дані про командні пункти, склади боєприпасів та інші ключові вузли армії противника. Така розвідка в режимі реального часу дозволила українцям завдавати ударів по російських військах, вбивати високопоставлених генералів і змушувати переміщати запаси боєприпасів далі від лінії фронту, хоча американські офіційні особи стверджують, що саме Україна відіграла вирішальну роль у плануванні та здійсненні успішних ударів.

Повна секретність

Але на початку війни українські військові не поспішали ділитися планами бойових дій зі Сполученими Штатами, побоюючись витоку інформації, кажуть американські та європейські посадовці. Ще влітку минулого року представники американської розвідки заявляли, що вони часто краще розуміють військові плани Росії, ніж України.

Занепокоєні тим, що обмін планами своїх операцій може висвітлити слабкі місця та перешкодити подальшій американській підтримці, українці ретельно оберігали їх, навіть коли американська розвідка збирала точні дані про те, які накази віддає Кремль і що планує російське командування.

Минулої осені обмін розвідувальною інформацією між Україною і США значно послабився, проте обидві країни тісно співпрацюють над варіантами українського наступу. Але, схоже, що витік розвідданих, розміщений у соціальних мережах і доступний по всьому світу, зашкодить обміну розвідданими між Україною і США.

Нагадаємо, у мережу потрапили таємні документи США й НАТО щодо контрнаступу України. Оприлюднення секретних даних відразу прокоментувала Банкова: Офісі президента заявили, що недавній злив секретних планів США та НАТО щодо українського контрнаступу є фотошопом.

Відреагувала й українська розвідка: у нібито витоку секретних документів щодо українського контрнаступу сфабриковані цифри та дані з відкритих джерел. Росія навмисно поширює фейки для того, аби зірвати контрнаступ ЗСУ та уповільнити допомогу від союзників. Андрій Юсов зазначив, що у росіян насправді є мотивація для «витоку» даних та поширення вигаданої інформації.

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До слова, американські високопосадовці вважають, що опубліковані документи могли бути змінені для того, щоб зменшити кількість російських втрат – витік секретних даних про контрнаступ: США назвали причетних.

Як відомо, США розслідують витік даних, їхня достовірність досі не підтверджена. Пентагон припускає, що дані могли бути опубліковані американцем, а не кимось із союзників: злиті документи Пентагону про український контрнаступ можуть бути підробкою.

Крім того, витік секретної інформації Пентагону свідчить про те, що США можуть шпигувати за керівництвом України.

До того ж унаслідок оприлюднення нібито секретних документів Пентагону журналісти знайшли документ, з якого зрозуміло, що США прослуховували телефонні розмови Володимира Зеленського. У звіті розвідки США, джерелом якого є сигнальна розвідка, йдеться, що Зеленський наприкінці лютого нібито «запропонував завдати ударів по скупченню російських військових у Ростовській області» за допомогою безпілотників, оскільки Україна не має далекобійної зброї, здатної долетіти так далеко. Звіт включає у себе перехоплені комунікації українського лідера. Це пояснює публічні заяви США щодо небажання надавати Україні ракетні комплекси великої дальності через побоювання, що Київ використає їх для ударів усередині Росії. Але Україна пообіцяла не використовувати для цього зброю, надану США.

Раніше повідомлялося, що розслідувачі Bellingcat з’ясували, коли документи Пентагону злили в мережу.

Зауважимо, Україна змінила воєнні плани після витоку документів Пентагону – CNN.

Наразі США намагаються виправити ситуацію, яку називають одним із найбільших провалів американської розвідки: витік призвів до кризи у відносинах США з союзниками.