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Українським спортсменам остаточно заборонили змагатися з росіянами (документ)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Українським спортсменам остаточно заборонили змагатися з росіянами (документ)
Українські спортсмени більше не зможуть змагатися з росіянами і білорусами на міжнародній арені
фото з вільних джерел

Заступник Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний підготував відповідний наказ

Міжнародний олімпійський комітет 28 березня 2023 року вирішив повернути до змагань російських та білоруських спортсменів. Правда не всі представники країн-агресорів зможуть виступати на міжнародних турнірах, адже для них передбачено чимало обмежень.

У відповідь на це українська влада вирішила, що наші спортсмени не будуть брати участь в тих турнірах, куди допустили росіян та білорусів.

Окрім цього, Кабмін ухвалив рішення від 30 березня 2023 року №43 п. 6. стосовно заходів щодо відсторонення спортсменів, тренерів та інших представників Росії та Білорусі від участі у міжнародних спортивних змаганнях 

«Стосовно заходів щодо відсторонення спортсменів, тренерів, інших представників Російської Федерації та Республіки Білорусь від участі у міжнародних спортивних змаганнях та посилення заходів щодо пропаганди військової агресії РФ проти України в середовищі міжнародної спортивної спільноти», – йдеться в документі.

У свою чергу, заступник Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний підготував відповідний наказ стосовно остаточної заборони участі українських спортсменів у міжнародних спортивних змаганнях, куди допустили представників Росії та Білорусі.

«Заборонити офіційним делегаціям національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту осіб з інвалідністю брати участь у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з Російської Федерації та Республіки Білорусь», – йдеться в документі.

Зауважимо, у міжнародному спорті розгорається чергова криза. Нещодавно Міжнародний олімпійський комітет рекомендував національним спортивним федераціям повертати росіян та білорусів до міжнародних змагань. Намір МОК відкрити шлях країнам-агресорам до Олімпіади-2024 стає все більш очевидним попри заяви, що таке рішення ще не ухвалено. Позицію Міжнародного олімпійського комітету її очільник Томас Бах пояснює тим, що «Олімпійські ігри повинні триматись подалі від політики інакше вони ризикують втратити свою силу». Окрім цього «…олімпійські спортсмени не повинні ставати інструментом в руках міжнародної політики».

Теги: спорт МОК Білорусь Кабмін наказ влада росія Україна

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