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Американський винищувач розбився під час тренувань у Південній Кореї

Діана Гасюк
glavcom.ua
Американський винищувач розбився під час тренувань у Південній Кореї
Американський винищувач F-16 розбився під час навчань поблизу кордону КНДР
фото з відкритих джерел

Пілот виконував звичайний тренувальний політ

Військові США повідомили, що 6 травня американський винищувач F-16 розбився під час навчань поблизу великої військової бази США у Південній Кореї. Про це повідомляє CNN.

Пілот виконував звичайний тренувальний політ. Інцидент стався близько 9:45 ранку за місцевим часом у сільськогосподарській зоні поблизу авіабази Осан. Авіабаза Осан є найближчою базою ВПС США до Північної Кореї, приблизно в 40 милях (64 кілометри) від її кордону.

Пілот вдало катапультувався та був доставлений до найближчого медичного закладу. За даними військових, під час інциденту ніхто з цивільних не постраждав.

На гасіння пожежі було направлено місцеву пожежну службу.

Пілот брав участь у звичайному тренувальному польоті, повідомили військові, додавши, що розслідування інциденту триває.

Раніше повідомлялося, що Південна Корея та США проведуть з 25 травня найбільші в історії спільні бойові навчання.

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Теги: Південна Корея Японія політ військові навчання розслідування переговори винищувач

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