Американський винищувач розбився під час тренувань у Південній Кореї

Пілот виконував звичайний тренувальний політ

Військові США повідомили, що 6 травня американський винищувач F-16 розбився під час навчань поблизу великої військової бази США у Південній Кореї. Про це повідомляє CNN.

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Пілот виконував звичайний тренувальний політ. Інцидент стався близько 9:45 ранку за місцевим часом у сільськогосподарській зоні поблизу авіабази Осан. Авіабаза Осан є найближчою базою ВПС США до Північної Кореї, приблизно в 40 милях (64 кілометри) від її кордону.

Пілот вдало катапультувався та був доставлений до найближчого медичного закладу. За даними військових, під час інциденту ніхто з цивільних не постраждав.

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На гасіння пожежі було направлено місцеву пожежну службу.

Пілот брав участь у звичайному тренувальному польоті, повідомили військові, додавши, що розслідування інциденту триває.

Раніше повідомлялося, що Південна Корея та США проведуть з 25 травня найбільші в історії спільні бойові навчання.