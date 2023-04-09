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Розслідувачі Bellingcat з’ясували, коли документи Пентагону злили в мережу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Розслідувачі Bellingcat з’ясували, коли документи Пентагону злили в мережу
Документи Пентагону почали з’являтися в мережі ще в січні 2023 року
фото з відкритих джерел

Уперше 10 із цих документів були опубліковані 4 березня

Група Bellingcat знайшла  можливі першоджерела «злитих матеріалів Пентагону». Ці документи почали з’являтися в мережі ще в січні 2023 року на деяких Discord-серверах.

Ідеться про «плани щодо українського контрнаступу», «дані про втрати» та «передану техніку й боєприпаси», що широко розтиражувалися у ЗМІ 5 квітня.

Уперше 10 із цих документів були опубліковані 4 березня; користувач, що поширив їх, посилався на філіпінського геймера, що проживає у Великобританії. Нині канал із цими публікаціями вже видалено. Поспілкувавшись із учасниками серверів, розслідувачі встановили, що принаймні один із «документів витоку» було опубліковано ще 13 січня.

Нагадаємо, що нещодавній витік секретної інформації Пентагону свідчить про те, що США, схоже, шпигують не лише за Росією, але й за вищим політичним та військовим керівництвом України, щоб краще знати про військові плани Києва. Видання зазначає, що США все-таки мають більш чітке уявлення про російські військові операції, аніж про українські плани. 

Раніше The New York Times із посиланням на джерела в Білому домі повідомляв, що у соцмережах з'явилися засекречені військові документи, що детально описують плани США та НАТО щодо розбудови української армії перед запланованим контрнаступом. Видання пише, що Пентагон уже розслідує, хто міг стояти за витоком документів.

За даними США, до «зливу» секретних документів Пентагону про війну в Україні, ймовірно, причетна Росія або проросійські елементи.

В Офісі президента заявили, що недавній злив секретних планів США та НАТО щодо українського контрнаступу є фотошопом.

До слова, 7 квітня в соцмережах з'явилася нова порція американських секретних документів щодо України, Близького Сходу та Китаю.

Теги: документи боєприпаси втрати

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