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Російського льотчика-підполковника, який бомбив Харківщину, звільнено від покарання: деталі

Єлизавета Москаленко
glavcom.ua
Російського льотчика-підполковника, який бомбив Харківщину, звільнено від покарання: деталі
Окупант бомбив цивільне населення Харківщини
фото з відкритих джерел

Заступника командира 47 бомбардувального авіаційного полку Максима Криштопа взяли в полон ще у березні 2022 року 

6 березня 2023 року Дзержинський райсуд міста Харкова задовольнив клопотання прокурора Офісу генпрокурора про звільнення заступника командира 47 бомбардувального авіаційного полку Максима Криштопа від відбуття покарання. Про це повідомляє Судовий репортер

Зробили це у зв'язку з прийняттям рішення про передачу окупанта в обмінний фонд. Згідно з копією листа Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, прийняли йогоще на початку цього місяця, 3 березня. Тож Криштопа обміняють на  захисників України, які зараз перебувають у російському полоні. Для організації та проведення обміну засудженого передали під нагляд Головного управління розвідки Міноборони України.

Рішення про звільнення від покарання суд ухвалив наступного дня після того, як загарбника засудили до 12 років увʼязнення за порушення законів та звичаїв війни. Раніше він просив вибачення та закликав країну-окупантку зупинити війну.  24 лютого та 3 березня 2022 року Криштоп разом із бортовим штурманом скинув 12 авіабомб на цивільні споруди в Ізюмі Харківської області. Одразу після бомбардування літак Су-34 збили військовослужбовці Нацгвардії, тоді ж і було взято в полон окупанта.

Нагадаємо, раніше на Харківщині затримано окупанта, який переховувався в покинутих будівлях Куп'янського району ще від часів звільнення регіону.

Читайте також: На Харківщині затримано окупанта, який ховався там ще від контрнаступу ЗСУ
Теги: 24 лютого звільнення бомбардування літак полон Міноборони

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