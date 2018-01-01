Лист з окупованого Донбасу: Вже навіть найдурніші все зрозуміли

«Навіть не знаю, як далеко вони можуть нагнути населення Донбасу»

Мовою оригіналу Руки опускаются от бессилия и злости. Кремль возмущается, что Россию на законодательном уровне признали оккупантом Донбасса, но нести ответственность за происходящее в захваченных районах не желает. При этом российские чиновники не стесняются и размышляют на тему десятилетий !!! выполнения Минских соглашений. Все это время Москва

Донбас

«Навіть не знаю, як далеко вони можуть нагнути населення Донбасу»

Мовою оригіналу

Руки опускаются от бессилия и злости. Кремль возмущается, что Россию на законодательном уровне признали оккупантом Донбасса, но нести ответственность за происходящее в захваченных районах не желает.

При этом российские чиновники не стесняются и размышляют на тему десятилетий !!! выполнения Минских соглашений. Все это время Москва будет продолжать проводить карательную операцию против русскоязычных граждан Украины.

Мне часто пишут из Донецка о происходящем там и честно говоря волосы дыбом стают.

Товарищи «освободили» Донбасса на самом деле являются современными фашистами.

Для понимания ужаса на оккупированных территориях выдержка из одного письма:

«Теперь по правам человека» у нас: на росконалах ни слова не слышу, вы донесите, при заезде в ордло составили списки и постоянно добавляют - нельзя завозить мясо, колбасу, ограничения на алкоголь, люди прячут под куртку, в штаны, выводят с автобуса раскладываешь сумки и изымают, хомят унижают, на паспортном тоже самое - куда едешь, откуда, что там делал? Как с уголовниками разговаривают. Походу им дана команда по максимуму опускать человека, быдлом проще командовать. Запрет на выезд с днр всем бюджетникам (дворник, нянечка, учитель, сторож, и др) это сделано специально, естественно все с раши команды,чтоб не ездили не сравнивали не рассказывали (увольняются толковые врачи, специалисты, учителя) у всех дети, родители живут в Украине, тупо выжимают с работы. Отключение моб.связи звенья одной цепи,чтоб не было общения,только роспропаганда. По ТВ путлер говорил что всех вырежут в дрн украинцы, а спросите что будет с человеком в Донецке если он выйдет и скажет что он за Украину - минут 5-7 и на подвал с поломанными и простреляными ногами. Тут рот надо держать на замке, но до самых даже тупых дошло что это полная ж*па, но сделать уже ничего нельзя. Карательные органы развиваются здесь по полной, все остальное закрыто и разваровыется. Многие районы Донецка похожи на Чернобыль - раньше нигде комнату для офиса не снимешь или склад, все работало, крутилось. Если бы Украина выключила МОБ.связь тут бы вопили что людей разрывают связи, а так тишина, по ходу переделывают водафон на местный феникс, с*ки. Пользуются тем, что людям не куда ехать, здесь их дома и ТД . Очень жесткая окупация, конца не видно, хоть бы дождаться когда они попрут в рашу!

Спросите их еще если они так беспокоятся и любят Донбасс чего они не завозят к нам новое оборудование на заводы, шахты, не запускают их, не делают рабочие места (иначе кто будет воевать). А только войска грады танки и др. вместо заводов сделали военные базы,они что то производят?

Люди в Донбассе ненавидят этих оккупантов. Был в ХХХ (название организации убрал) тоже национализирован,все угрюмые и злые, головы вниз опустили и озадачены, работу жаль бросать (права человека отсутствуют вообще). Все хотят ездить в Украину ,а тут такой приказ. Что дальше не знаю, думаю запретят выезжать всем призывного возвраста, уже слышал хотят забирать украинские номера при заезде сдавать, потом наверно просить обратно на выезд. Даже не знаю как далеко они могут нагнуть население Донбасса .... Рома за что я мучаюсь? Я патриот Украины и таких много!!!».

Джерело: блог Романа Цимбалюка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»