Лавров розгледів руку НАТО в рішеннях ВАДА



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Сєргєй Лавров Твіттер

Всесвітнє антидопінгове агентство рекомендувало відсторонити Росія від великих міжнародних змагань

Очільник російського МЗС Сєргєй Лавров розгледів руку НАТО в рекомендації Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) відсторонити Росію від великих міжнародних змагань.

Свою думку чиновник аргументував тим, що 11 з 15-ти осіб, які затверджували рекомендації ВАДА, громадяни країн НАТО, інформує Р-Спорт.

Нагадаємо, ВАДА рекомендувала МОК відсторонити Росію від великих міжнародних змагань за повторне грубе порушення антидопінгових правил. Після покарання 2015 року росіяни продовжили за підтримки держави масово використовувати допінг у спорті та фальсифікували результати тестів у московській лабораторії.

Попри викриття грубих порушень росіяни готують апеляцію на покарання в спортивний арбітраж.