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    Лавров розгледів руку НАТО в рішеннях ВАДА

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    Сєргєй Лавров - Лавров розгледів руку НАТО в рішеннях ВАДА
    Сєргєй Лавров
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    Всесвітнє антидопінгове агентство рекомендувало відсторонити Росія від великих міжнародних змагань

    Очільник російського МЗС Сєргєй Лавров розгледів руку НАТО в рекомендації Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) відсторонити Росію від великих міжнародних змагань.

     Свою думку чиновник аргументував тим, що 11 з 15-ти осіб, які затверджували рекомендації ВАДА, громадяни країн НАТО, інформує Р-Спорт.

    Нагадаємо, ВАДА рекомендувала МОК відсторонити Росію від великих міжнародних змагань за повторне грубе порушення антидопінгових правил. Після покарання 2015 року росіяни продовжили за підтримки держави масово використовувати допінг у спорті та фальсифікували результати тестів у московській лабораторії.

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    Попри викриття грубих порушень росіяни готують апеляцію на покарання в спортивний арбітраж.

    спорт допінг НАТО Сергій Лавров
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