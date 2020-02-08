Новий посол США в Росії заявив про найнижчу точку у відносинах між країнами



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Новопризначений посол Сполучених Штатів в Російській Федерації Джон Салліван

За словами Джона Саллівана, його мета полягає в тому, щоб покращити відносини США і Рсії

Новопризначений посол Сполучених Штатів в Російській Федерації Джон Салліван заявив, що відносини Москви і Вашингтона досягли найнижчої точки за останні 30 років. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За його словами, мета його роботи полягає в тому, щоб зупинити спад у відносинах і поліпшити їх.

«Я не можу сказати вам, скільки на це піде часу, але починати треба сьогодні. Ми не можемо чекати виборів у США в листопаді цього року або якихось інших політичних подій. Спільна робота США та РФ – це сьогодні абсолютна необхідність і моя пріоритетне завдання», – заявив він.

Раніше повідомлялося, що заступник держсекретаря США Джон Салліван у розмові з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим наголосив на необхідності дотримання Мінських угод. Політики спілкувалися в японській Нагої в рамках зустрічі міністрів закордонних справ країн G20.

Нагадаємо, в середині грудня минулого року Сенат США затвердив номінованого президентом Трампом Джона Саллівана на посаду посла Сполучених Штатів в Російській Федерації. Сенат підтримав його кандидатуру більшістю голосів – 70 проти 22.