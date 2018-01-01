Росія хоче внести поправки до угоди із США щодо інцидентів на морі і в повітрі

Москві не подобаються обльоти американських літаків-розвідників

Заступник керівника МЗС РФ Сергій Рябков заявив про те, що очікує продовження переговорів з питань безпеки із заступником Державного секретаря США Томасом Шенонном, старт яким дала зустріч в Гельсінкі. Про він заявив в інтерв’ю виданню «Известия». [READ_MORE] Перш за все, за словами Рябкова, Москва хотіла б внести відповідні



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Москві не подобаються обльоти американських літаків-розвідників

Заступник керівника МЗС РФ Сергій Рябков заявив про те, що очікує продовження переговорів з питань безпеки із заступником Державного секретаря США Томасом Шенонном, старт яким дала зустріч в Гельсінкі. Про він заявив в інтерв’ю виданню «Известия».

Перш за все, за словами Рябкова, Москва хотіла б внести відповідні поправки до двосторонньої угоди із США 1972 року, яка стосується попередження інцидентів на морі і в повітрі. Заступник очільника зовнішньополітичного відомства РФ фактично відкрито заявив про те, що їм не подобається зростаюча діяльність американських літаків-розвідників біля власних кордонів. Причиною цього незадоволення є те, що часті обльоти відповідних літаків дозволяють збирати необхідну інформацію про системи протиповітряної оборони і військово-морського флоту. За словами Рябкова діалог із цих питань є як ніколи важливим.

Окрім того щодо питань військової безпеки РФ хотіла б відновити діалог із США щодо питань протиракетної оборони. Сергій Рябков в інтерв’ю нагадав про те, що в преамбулі діючої угоди про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) згадується про нерозривний зв'язок між системи ПРО і стратегічними наступальними озброєннями. Проте, як заявив заступник керівника МЗС РФ, Москва і Вашингтон давно не вели переговорів по цьому питанню.