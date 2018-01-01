Літаки РФ у Сирії отримали наказ літати вище

Російські військові літаки будуть літати у Сирії не нижче 5 тисяч метрів

Росія віддала наказ своїм літакам у Сирії літати вище для уникнення атак переносними зенітно-ракетними комплексами після того, як Су-25СМ був збитий в суботу, 3 лютого 2018 року. Тепер літаки відповідно до рішення Міністерства оборони будуть літати не нижче 5 тисяч метрів. При цьому, як стверджує джерело видання Известия, така політика була і до



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Російський штурмовик Су-25

Російські військові літаки будуть літати у Сирії не нижче 5 тисяч метрів

Росія віддала наказ своїм літакам у Сирії літати вище для уникнення атак переносними зенітно-ракетними комплексами після того, як Су-25СМ був збитий в суботу, 3 лютого 2018 року.

Тепер літаки відповідно до рішення Міністерства оборони будуть літати не нижче 5 тисяч метрів. При цьому, як стверджує джерело видання Известия, така політика була і до цього, проте в останні дні штурмовики почали літати нижче.

На сьогодні спецпідрозділи РФ і Сирії діють в районі загибелі льотчика для того, щоб забрати його тіло, а також отримати фрагменти штурмовика Су-25СМ із метою визначення того, звідки сирійські повстанці отримали відповідний ПЗРК.

При цьому речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив в понеділок, що на сьогодні рано говорити про те, хто стоїть за постачанням відповідних систем. Однак у будь-якому випадку викликає занепокоєння те, що відповідні системи потрапили до рук «терористів», як називають у РФ сирійських повстанців. Як відзначив речник Путіна, такі системи представляють загрозу для всіх урядів.

Таким чином Москва зробила натяк міжнародній коаліції на чолі США, військові літаки якої із 2014 року наносять удари в Сирії по бойовиках «Ісламської держави».

Нагадаємо, вдень 3 лютого у Сирії на контрольованій повстанцями території збили російський штурмовик. Пілот загинув. За одними даними, літак зазнав авіаудару, за іншими — він загорівся під час посадки. Росія підтвердила, що літак збили за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу.

Росія з осені 2015 року проводить військову операцію в Сирії, де з 2011-го йде громадянська війна. Офіційна мета операції — допомога уряду Башара Асада в боротьбі з тероризмом. При цьому Росію звинувачували в нанесенні ударів по угрупованнях повстанців, які не визнані терористичними.