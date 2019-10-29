Росія може в будь-який момент перекрити Україні постачання нафтопродуктів - експерт



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93% імпорту дизельного палива в Україну у 2018 році припадало на Росію

Чорноморський регіон є переважно енергозалежним. Економічна безпека Чорноморського регіону, зокрема, безпека поставок природного газу, нафтопродуктів та інших енергоносіїв, перебуває під безпосереднім впливом з боку РФ. Про це розповів президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

За словами Гончара, більшість країн регіону на 80% залежать від імпорту газу, перш за все з РФ. Лише в Україні і Румунії, які видобувають значні обсяги газу, ця залежність не перевищує 1/3. У 2018 році більшість країн регіону мали також велику залежність від імпорту нафти. Україна та Туреччина імпортувала й вугілля.

«Левову частку загального імпорту товарів із РФ в Україну становили енергоносії. Хоча закупівлі природного газу з РФ були припиненні у 2015 році, Україна продовжує залежати від російських нафтопродуктів, скрапленого газу, вугілля, паливних елементів та обладнання для АЕС. У 2015-2018 роках частка імпорту нафтопродуктів із РФ коливалася від 17% у 2016 до 41,3% у 2018 році. Сумарна частка поставок нафтопродуктів з РФ і Білорусі, яка отримує російську нафту на пільгових умовах, сягає 75%. 93% імпорту дизельного палива в Україну у 2018 році припадало на Росію», - розповідає Гончар.

Переважна частка скрапленого природного газу також імпортувалася з Росії та Білорусі.

«Небезпечність такої ситуації яскраво підтвердив уряд РФ, коли у квітні 2019 року посилив режим ручного управління експортом в Україну. Цей спецрежим експорту передбачає щомісячне узгодження обсягів і необхідність отримання дозволів Міністерства економіки РФ і Федеральної служби технічного й експортного контролю, що перебуває в структурі Міноборони РФ. У червні 2019 року квота на дизпаливо становила 30%, а скраплений газ – 60% від середньомісячного обсягу. Квоти отримали російські «Лукойл» - 25%, та «Роснефть» - 75%. Імпорт нафтопродуктів з РФ може бути перекритий у будь-яку мить.