У Росії підрахували втрати від контрсанкцій



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Найбільше росіяни втрачають на рибі (128,6 мільярда рублів), сирі (71,8 мільярда), м'ясі (64 мільярди), молоці (62,3 мільярда), олії (60,1 мільярда) і кисломолочних продуктах

Кожен рік росіяни переплачують 445 мільярдів рублів (майже 175 млрд грн) у цінах 2013 року

Введені Росією в 2014 році контрсанкції щодо продовольчих товарів з ряду зарубіжних країн призводять до додаткових витрат громадян: кожен рік росіяни переплачують 445 мільярдів рублів (майже 175 млрд грн) у цінах 2013 року.

До такого висновку прийшли російські економісти, пише «Коммерсант».

Зазначається, що експерти порівняли зміну споживання, випуску і цін на продукти в 2018 році і в 2013-му, до введення контрсанкцій.

«Загальні втрати автори роботи оцінили в 530 мільярдів рублів. При цьому частина з них компенсувалася частковим успіхом імпортозаміщення.

Так, вартість птиці, свинини і томатів виросла до 2016 року, але тому опустилася нижче рівня 2013-го. Вигоди від цього оцінюються в 75 мільярдів рублів на рік. Таким чином, в середньому російський споживач втрачає близько трьох тисяч рублів на рік.

Найбільше росіяни втрачають на рибі (128,6 мільярда рублів), сирі (71,8 мільярда), м'ясі (64 мільярди), молоці (62,3 мільярда), олії (60,1 мільярда) і кисломолочних продуктах (41,3 мільярда). Найкраща ситуація зі свининою - вигода 51,1 мільярда.

За оцінками, наведеними в роботі, 84% додаткових витрат споживачів йдуть на користь російських виробників. Ще три відсотки відійшли альтернативним постачальникам - наприклад, з Білорусії, Аргентини, Швейцарії, Уругваю і Чилі. Решта 13% можна вважати чистими втратами російської економіки.

Раніше повідомлялося, що Росія втратила $7,7 мільярда у валютних резервах після того, як почала замінювати американську валюту на євро, юані і золото.

Джерело: Газета.Ru