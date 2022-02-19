Росія підготувала сили для нападу – Пентагон

За останні 48 годин кількість сил на ударних позиціях для атаки досягла майже 50%

Майже половина військ РФ перебувають на позиції для атаки

За словами представника Міністерства оборони США, майже половина російських сил знаходиться на ударних позиціях. Так само він зазначив, що Росія продовжує перекидання військових до кордону. Про це повідомляє CNN.

Представник Міністерства оборони США, який знайомий з останньою оцінкою ситуації, повідомив, що майже половина російських військових, які перебувають на кордоні з Україною, виявлені на позиціях для атаки.

«Кількість тактичних батальйонних груп збільшилася приблизно до 120-125. Одна така група складається з тисячі осіб. Російські військові продовжують стягувати сили до кордонів України. За останні 48 годин кількість сил на ударних позиціях для атаки досягла майже 50%», – заявив чиновник.

За його словами почалася російська компанія з дестабілізації ситуації: «Росія звинувачує Україну в «геноциді» на Донбасі».

Міністр оборони США Ллойд Остін теж підтвердив думку, що Москва підготувала сили для нападу, пише ABC News.

За словами глави Пентагону, поблизу кордону з Україною «розміщено все, що потрібно для успішного вторгнення».

«Не думаю, що це блеф. Якби вони переміщували війська в гарнізони, ми б не бачили в цьому регіоні всього, що ми бачимо: не тільки бойові озброєння, але також засоби логістичної та медичної підтримки, бойову авіацію», – заявив Остін.

При цьому він повторив заяву, що «атака може відбутися в короткі терміни».

Нагадаємо, президент США заявив, що Путін прийняв рішення атакувати Україну. За даними американського лідера, Росія оточила Україну з боку Білорусі, і на Півдні також. І наступні дні і тижні, вважає Байден, агресор нападе на Київ, де 2,8 млн населення.

Раніше стало відомо, коли зустрінуться Блінкен і Лавров.

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