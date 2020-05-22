Волкер заявив, що Росія прагне не допустити вступу України до НАТО (відео)



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Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України (2017-2019) Курт Волкер

Росія, використовує окупацію як засіб досягнення цієї мети

Росія хоче не дозволити країнам, таким як Україна, Грузія, Молдова, вступити до НАТО, використовуючи окупацію територій як засіб досягнення цієї мети,

Про це заявив колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер під час онлайн-дискусії у рамках Київського безпекового форуму в п'ятницю

«Росія хоче не дозволити країнам, таким як Україна, Грузія, Молдова, вступити до Альянсу. І вона окупувала певні території в цих країнах. А члени Альянсу не мають особливого бажання приймати до своїх лав країни, в яких є території, що окуповані Росією, оскільки за п'ятою статтею (стаття 5 Статуту НАТО говорить про те, що напад на будь-яку країну-члена НАТО розглядатиметься як напад на весь Альянс) це автоматично означало б необхідність воювати з Росією і відвойовувати ці території силою», - сказав Волкер.

Волкер зазначив, що саме тому у своїй статті він запропонував, щоб п'ята стаття не стосувалася цих територій, тобто не давати Росії права вето щодо вступу цих країн до Альянсу через те, що вона окупувала там певні території.

«Відповідна країна та НАТО підписують угоду стосовно того, що п'ята стаття не буде безпосередньо стосуватися окупованих територій. Ми зобов'язуємося першими не застосовувати силу, щоб їх повернути, і підтримуватимемо лише мирну реінтеграцію цих територій та відновлення цілісності країн, що прагнуть вступити до НАТО. Це має позбавити Росію стимулів щодо продовження окупації цих територій», – зазначив Курт Волкер.

Нагадаємо, раніше Курт Волкер заявив, що Російська Федерація докладає багато зусиль для того, щоб стерти частину історії.