Росія не пустила українського консула на зустріч з Кольченком
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Розсилка
У МЗС України назвали відмову РФ зухвалим порушенням всіх норм
Російська влада вкотре відмовила українському консулу в зустрічі із засудженим українцем Олександром Кольченком.
Про це 1 травня повідомила речниця МЗС України Мар'яна Беца у Twitter.
«Вкотре РФ відмовила в зустрічі консула з О. Кольченком, мотивуючи, що він є громадянином РФ. Зухвале порушення всіх норм. Боремось далі», - повідомила вона.
Напередодні матір Кольченка повідомила, що її сина примушують прийняти російське громадянство.
Нагадаємо, Олександр Кольченко, який відбуває термін у виправній колонії в російському Копєйську (Челябінська область), оголосив про початок голодування з 31 травня.
Матір Кольченка розповіла, що вона відмовляла його від таких намірів, оскільки у її сина діагностували дефіцит ваги.