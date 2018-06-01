  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Росія не пустила українського консула на зустріч з Кольченком

    • Розсилка
    Політв'язень&nbsp;Олександр Кольченко - Росія не пустила українського консула на зустріч з Кольченком
    Політв'язень Олександр Кольченко

    У МЗС України назвали відмову РФ зухвалим порушенням всіх норм

    Російська влада вкотре відмовила українському консулу в зустрічі із засудженим українцем Олександром Кольченком.

    Про це 1 травня повідомила речниця МЗС України Мар'яна Беца у Twitter.

    «Вкотре РФ відмовила в зустрічі консула з О. Кольченком, мотивуючи, що він є громадянином РФ. Зухвале порушення всіх норм. Боремось далі», - повідомила вона.

    Напередодні матір Кольченка повідомила, що її сина примушують прийняти російське громадянство.

    Нагадаємо, Олександр Кольченко, який відбуває термін у виправній колонії в російському Копєйську (Челябінська область), оголосив про початок голодування з 31 травня.

    Матір Кольченка розповіла, що вона відмовляла його від таких намірів, оскільки у її сина діагностували дефіцит ваги.

    Читайте також
    МЗС Росія Олександр Кольченко політв’язні посол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ