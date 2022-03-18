Росія не відпускає американську компанію Burger King зі свого ринку

Підприємства Burger King в РФ контролюються партнером Burger King бізнесменом Олександром Колобовим, який відповідає за повсякденну діяльність та нагляд за 800 ресторанами в Росії

Компанія зобов’язалася перенаправляти будь-який прибуток, який вона отримує від бізнесу, Агентству ООН у справах біженців

Американська мережа закладів харчування Burger King не може зупинити роботу ресторанів в РФ - партнер мережі в РФ відмовляється їх закривати. Про це інформує канадський концерн Restaurant Brands International, якому належить мережа Burger King.

Підприємства Burger King в РФ контролюються партнером Burger King бізнесменом Олександром Колобовим, який відповідає за повсякденну діяльність та нагляд за 800 ресторанами в Росії. Як повідомляється, компанія зв'язалася з основним оператором бізнесу з вимогою призупинити роботу Burger King у Росії, але він відмовився це зробити.

Анулювати угоду в односторонньому порядку Burger King не може. Для цього йому була б потрібна допомога російської влади на місцях, та «ми знаємо, що це не відбудеться найближчим часом».

«Ми зв'язалися з основним оператором бізнесу та зажадали призупинити роботу ресторану Burger King у Росії. Він відмовився це зробити. Чи хочемо ми негайно призупинити всі операції Burger King у Росії? Так. Чи можемо ми сьогодні примусово припинити роботу? Ні. Немає жодних юридичних положень, які дозволяли б нам в односторонньому порядку змінювати договір або дозволяти будь-якому партнерові просто піти або анулювати всю угоду», – кажуть у компанії.

Також компанія зобов’язалася перенаправляти будь-який прибуток, який вона отримує від бізнесу, Агентству ООН у справах біженців і вже пожертвувала мільйон доларів.

Як повідомлялось, російська прокуратура пригрозила західним компаніям, зокрема McDonald's і IBM, арештами керівництва та конфіскацією майна за вихід з країни та критику влади.