Росія несподівано змінила тон розмови, - МЗС України
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Розсилка
За словами Олени Зеркаль, невідомо, чи це зміна російської тактики чи просте бажання затягнути процес консультацій
У переговорах зі звільнення полонених українських моряків Росія «кардинально змінила тон розмови», перейшла від «перехід від хамства та брутальної зневаги до цивілізованої мови, притаманної дипломатії». Про це повідомила у Facebook заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль за підсумками «обміну думками» з РФ.
«Невідомо, чи це зміна російської тактики чи просте бажання затягнути процес консультацій. У будь-якому разі це не вплинуло на позиції сторін щодо наших моряків і кораблів. Аргументи, які ми почули сьогодні від РФ, лише підтвердили нашу стартову позицію, що мова йде саме про застосування Конвенції ООН з морського права, яка гарантує імунітет нашим військовим кораблям та членам їхніх екіпажів», - підкреслила Зеркаль.
За її словами, обмін думками підтвердив наявність між сторонами правового спору щодо застосування міжнародного морського права. Цей факт, на думку дипломата, є наріжним елементом для судового розгляду цього спору.
«Розраховуємо, що скоро Міжнародний трибунал з морського права підтвердить наші вимоги. Сьогодні-завтра буде остаточно оголошено дату слухань в Гамбурзі (попередньо – 6-7 травня). До того часу Росія має можливість добровільно звільнити українських моряків і військові кораблі і усунути порушення міжнародного права. Чи зможе Росія і далі тримати цивілізований тон розмови і довести це «конкретними справами» буде видно з документів, які ми отримаємо від РФ в рамках підготовки до слухань в Гамбурзі», - зазначила заступник міністра закордонних справ.
Нагадаємо, 18 квітня Міжнародний трибунал з морського права підтвердив отримання запиту від України про застосування заходів до Росії з метою звільнення захоплених нею українських моряків в Керченській протоці в листопаді минулого року.
Нагадаємо, 16 квітня 2019 року Україна звернулася до Міжнародного трибуналу з морського права (ITLOS) щодо застосування тимчасових заходів проти Російської Федерації з метою негайного звільнення трьох українських військово-морських суден та двадцяти чотирьох членів їхніх екіпажів, незаконно захоплених Російською Федерацією в Чорному морі 25 листопада 2018 року.
Україна очікує на рішення Міжнародного трибуналу з морського права щодо захоплених Росією українських суден та моряків за місяць.
Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко поінформував генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша щодо позову України проти РФ до Міжнародного трибуналу з морського права
Натомість Росія не визнає права трибуналу ООН розглядати інцидент у Керченській протоці.