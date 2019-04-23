Росія несподівано змінила тон розмови, - МЗС України



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Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль Фото: facebook.com/lana.zerkal

За словами Олени Зеркаль, невідомо, чи це зміна російської тактики чи просте бажання затягнути процес консультацій

У переговорах зі звільнення полонених українських моряків Росія «кардинально змінила тон розмови», перейшла від «перехід від хамства та брутальної зневаги до цивілізованої мови, притаманної дипломатії». Про це повідомила у Facebook заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль за підсумками «обміну думками» з РФ.

«Невідомо, чи це зміна російської тактики чи просте бажання затягнути процес консультацій. У будь-якому разі це не вплинуло на позиції сторін щодо наших моряків і кораблів. Аргументи, які ми почули сьогодні від РФ, лише підтвердили нашу стартову позицію, що мова йде саме про застосування Конвенції ООН з морського права, яка гарантує імунітет нашим військовим кораблям та членам їхніх екіпажів», - підкреслила Зеркаль.

За її словами, обмін думками підтвердив наявність між сторонами правового спору щодо застосування міжнародного морського права. Цей факт, на думку дипломата, є наріжним елементом для судового розгляду цього спору.

«Розраховуємо, що скоро Міжнародний трибунал з морського права підтвердить наші вимоги. Сьогодні-завтра буде остаточно оголошено дату слухань в Гамбурзі (попередньо – 6-7 травня). До того часу Росія має можливість добровільно звільнити українських моряків і військові кораблі і усунути порушення міжнародного права. Чи зможе Росія і далі тримати цивілізований тон розмови і довести це «конкретними справами» буде видно з документів, які ми отримаємо від РФ в рамках підготовки до слухань в Гамбурзі», - зазначила заступник міністра закордонних справ.

Нагадаємо, 18 квітня Міжнародний трибунал з морського права підтвердив отримання запиту від України про застосування заходів до Росії з метою звільнення захоплених нею українських моряків в Керченській протоці в листопаді минулого року.