Росія незаконно продовжила ув’язнення Володимиру Балуху, – Павло Клімкін



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Глава МЗС Павло Клімкін гостро відреагував на продовження терміну ув'язнення в Росії українця Володимира Балуха Фото: УНІАН

Українське МЗС гостро відреагувало на дії російських окупантів

Росія не зарахувала час перебування у СІЗО Володимира Балуха, незаконно продовживши його ув’язнення. Про це на своїй сторінці у Twitter написав глава МЗС Павло Клімкін.

«Росія незаконно продовжила Балуху строк ув’язнення, не зарахувавши час у СІЗО. Не новина, що Росії наплювати на міжнародне право та будь-чиє інше законодавство, вочевидь їм так само наплювати і на своє. Кремль продовжує катувати політв’язнів, але нас не зламати!», - зазначив Клімкін.

Як повідомлялося раніше, підконтрольний РФ «верховний суд Криму» продовжив час перебування в колонії українського політв'язня Володимира Балуха. Таке рішення суддя Любов Дяченко прийняла 24 квітня, повідомляє Кримська правозахисна група.

Український політв'язень Володимир Балух з 29 березня перебуває у виправній колонії №4 російського міста Торжка в Тверській області. «Суд» окупантів засудив Балуха до 4-х років і 11-ти місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ. Причиною кримінального переслідування Володимира є його проукраїнська позиція в окупованому Росією Криму.