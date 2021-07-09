Бойовики «Талібану» дружать з Росією: терористи дали пресконфренцію в Москві

Російська сторона каже, що бойовики начебто зацікавлені у пануванні миру

У Москві провели пресконференцію представники забороненої терористичної організації «Талібан». Обговорювали тиск талібів на владу Афганістану, повідомляє «Расстрига» у Twitter.

Під час пресконференції бойовики «Талібану» заявили, що начебто не нападатимуть на сусідні держави. Окрім того, таліби оголосили про початок боротьби з наркотрафіком.

У МЗС Росії заявили, що провели так звану консультацію з делегацією Талібану.

Російська сторона каже, що бойовики начебто зацікавлені у пануванні миру.

Окрім того, вони нібито готові боротися з виробництвом наркотиків та стежити за дотриманням прав людей.

Представники «Талібану» заявили, що у них з Росією – хороші відносини. Зокрема, бойовики пообіцяли не атакувати російську сторону.

Окрім того, таліби відкрито заявили, що взяли під контроль деякі території Афганістану. Бойовики наголосили, що вони прибули «обговорити недавні події, які відбулися в Афганістані, зокрема на півночі країни, коли багато районів у недавньому часі відійшли під наш контроль».

Тим часом, після захоплення рухом «Талібан» нових територій на півночі Афганістану, на територію сусіднього Таджикистану перейшло понад 300 солдат афганської армії.

Нагадаємо, що днями Україна вивела військових з Афганістану, де вони брали участь у місії НАТО «Рішуча підтримка». Також останні 20 військових із контингенту, що раніше налічував понад 1100 осіб, вивела Німеччина.

Після початку виведення американських військ рух «Талібан» перейшов у масштабний наступ по всій території країни.