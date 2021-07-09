Під Києвом чоловік через ревнощі підпалив автомобіль фермера (фото)

Чоловік підпалив автомобіль, який був припаркований біля будинку

Правоохоронці повідомили про підозру чоловікові за підпал автомобіля

8 липня близько першої години ночі на спецлінію поліції «102» надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць села Красилівка Броварського району горить легковий автомобіль Volkswagen Passat B5. На місце події прибули наряд реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції та рятувальники. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Пожежу було ліквідовано. З людей ніхто не постраждав.

Правоохоронці провели низку слідчо-оперативних дій та знайшли численні докази, що свідчили про підпал.

Правоохоронці за гарячим слідом затримали особу підпалювача. Ним виявився 51-річний житель села Гоголів.

Встановлено, що чоловік приревнував свою дружину, яка обробляла сільськогосподарську ділянку місцевого фермера. Вночі чоловік підійшов до автомобіля роботодавця дружини, який був припаркований біля будинку, облив його заздалегідь підготовленою паливно-мастильною сумішшю та підпалив.

Слідчі за процесуальним керівництвом Броварської окружної прокуратури Київської області повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від трьох до десяти років.

Досудове розслідування триває.

Запобіжний захід зловмиснику обере суд.