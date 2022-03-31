Росія перегруповує свої війська на території Білорусі – Генштаб

В Україні на всіх напрямках противник успішно стримується Збройними силами

Триває 36-та доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

На території республіки Білорусь зафіксовано переміщення військової техніки збройних сил РФ. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 31 березня.

Це відбувається, ймовірно, з метою перегрупування підрозділів, а також створення резерву для поповнення втрат в живій силі, озброєнні та техніці угруповань, що діють на території України.

На залишених ворогом територіях Київської області фіксуються непоодинокі випадки мінування території та будівель місцевих жителів.

Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. На всіх напрямках противник успішно стримується Збройними силами України, на окремих - наші війська здійснюють успішні контратаки.

Угрупованням Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито п’ять ворожих атак. Наші воїни знищили десять танків, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки, 15 артилерійських систем. Противник зазнав втрат і у живій силі.

Угрупованням Повітряних сил ЗСУ за попередню добу було уражено сім повітряних цілей: чотири літаки, БПЛА та дві крилаті ракети. Авіація Повітряних сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення техніки та живої сили ворога.

Як повідомлялося, Україна та Польща обговорюють можливість повного закриття кордону з Білоруссю.