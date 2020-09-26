Зеленський відвідав базовий табір Головного управління розвідки, поїв з солдатами і вручив нагороди



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Глава держави ознайомився з умовами проживання військовослужбовців. Володимир Зеленський оглянув сучасні комфортні модулі, у яких мешкає особовий склад Фото president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області, де проведе нараду щодо роботи ТКГ

Під час робочої поїздки до Донецької області Президент України Володимир Зеленський відвідав базовий табір Головного управління розвідки. Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

«Глава держави ознайомився з умовами проживання військовослужбовців. Володимир Зеленський оглянув сучасні комфортні модулі, у яких мешкає особовий склад. Президент пообідав з військовими. У солдатській їдальні Глава держави скуштував борщ та рисову кашу. Він залишився задоволений стравами, якими годують військовослужбовців», – передає ОПУ.

Також Володимир Зеленський вручив військовим державні нагороди.

«Ви всі для нас герої. Ви несете складну й небезпечну службу. Бажаю вам здоров’я, наснаги, сили захищати нашу незалежність», – сказав Глава держави, звертаючись до військовослужбовців.

Нагадаємо, сьогодні, 26 вересня, президент Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області, де проведе нараду щодо роботи ТКГ.

Як повідомлялося, саміт Україна-ЄС відбудеться у Брюсселі 6 жовтня.