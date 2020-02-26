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    Росія підтвердила затримання чотирьох українців у справі про наркоторгівлю

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    Українців у РФ&nbsp;підозрюють у збуті наркотиків - Росія підтвердила затримання чотирьох українців у справі про наркоторгівлю
    Українців у РФ підозрюють у збуті наркотиків

    Затримані перебувають у слідчих ізоляторах Владимирської області

    Російська сторона офіційно підтвердила посольству України в РФ факт затримання чотирьох українців у зв'язку з порушенням проти них справи щодо спроб збуту наркотичних засобів.

    На даний час затримані перебувають у слідчих ізоляторах Владимирської області.

    Про це повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

    «Російська сторона офіційно підтвердила нашому посольству в РФ факт затримання чотирьох громадян України у зв'язку з порушенням Слідчим управлінням МВС РФ по Владимирській області кримінальної справи за статтею «здійснення замаху на збут наркотичних засобів» КК РФ. На даний час затримані перебувають у слідчих ізоляторах Владимирської області. Посольством до МЗС РФ надіслано ноту щодо надання додаткової інформації у справі», - сказав він.

    Як повідомляв Главком, раніше російські ЗМІ оприлюднили інформацію, що глава МВС Росії Володимир Колокольцев заявив, що співробітники правоохоронних органів РФ ліквідували велику нарколабораторію у Владимирській області і вилучили майже 1 тонну синтетичних наркотиків, серед затриманих - нібито громадяни України.

    Посольство України в РФ заявило, що перевіряє інформацію про затримання у Владимирській області «українських нарковиробників і торговців» та вилучення майже тонни синтетичних наркотиків.

    Джерело: Укрінформ

    МЗС Росія українці наркотики посольство
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