Росія підтвердила затримання чотирьох українців у справі про наркоторгівлю



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Українців у РФ підозрюють у збуті наркотиків

Затримані перебувають у слідчих ізоляторах Владимирської області

Російська сторона офіційно підтвердила посольству України в РФ факт затримання чотирьох українців у зв'язку з порушенням проти них справи щодо спроб збуту наркотичних засобів.

На даний час затримані перебувають у слідчих ізоляторах Владимирської області.

Про це повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

«Російська сторона офіційно підтвердила нашому посольству в РФ факт затримання чотирьох громадян України у зв'язку з порушенням Слідчим управлінням МВС РФ по Владимирській області кримінальної справи за статтею «здійснення замаху на збут наркотичних засобів» КК РФ. На даний час затримані перебувають у слідчих ізоляторах Владимирської області. Посольством до МЗС РФ надіслано ноту щодо надання додаткової інформації у справі», - сказав він.

Як повідомляв Главком, раніше російські ЗМІ оприлюднили інформацію, що глава МВС Росії Володимир Колокольцев заявив, що співробітники правоохоронних органів РФ ліквідували велику нарколабораторію у Владимирській області і вилучили майже 1 тонну синтетичних наркотиків, серед затриманих - нібито громадяни України.





Посольство України в РФ заявило, що перевіряє інформацію про затримання у Владимирській області «українських нарковиробників і торговців» та вилучення майже тонни синтетичних наркотиків.

Джерело: Укрінформ