Росія підтвердила затримання чотирьох українців у справі про наркоторгівлю
Затримані перебувають у слідчих ізоляторах Владимирської області
Російська сторона офіційно підтвердила посольству України в РФ факт затримання чотирьох українців у зв'язку з порушенням проти них справи щодо спроб збуту наркотичних засобів.
На даний час затримані перебувають у слідчих ізоляторах Владимирської області.
Про це повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.
«Російська сторона офіційно підтвердила нашому посольству в РФ факт затримання чотирьох громадян України у зв'язку з порушенням Слідчим управлінням МВС РФ по Владимирській області кримінальної справи за статтею «здійснення замаху на збут наркотичних засобів» КК РФ. На даний час затримані перебувають у слідчих ізоляторах Владимирської області. Посольством до МЗС РФ надіслано ноту щодо надання додаткової інформації у справі», - сказав він.
Джерело: Укрінформ