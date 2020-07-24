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    Політика

    У ЄС чекають, що Росія використає свій вплив на бойовиків для миру на Донбасі

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    <p>Високий представник ЄС Жозеп Боррель пообіцяв, що санкції проти РФ залишаться в силі до повного виконання Мінських угод</p> - У ЄС чекають, що Росія використає свій вплив на бойовиків для миру на Донбасі

    Високий представник ЄС Жозеп Боррель пообіцяв, що санкції проти РФ залишаться в силі до повного виконання Мінських угод

    Брюссель високо оцінив зусилля президента Володимира Зеленського з виконання Мінських угод

    В Євросоюзі очікують, що Росія підтримає зусилля України і використає свій вплив на бойовиків для встановлення миру на Донбасі.

    Про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

    Як повідомляє Європейська служба зовнішніх зв'язків, Брюссель високо оцінив зусилля президента Володимира Зеленського з виконання Мінських угод.

    «Боррель привітав угоду про додаткові заходи щодо припинення вогню з 27 липня і наголосив на необхідності досягнення прогресу в імплементації заходів, узгоджених в ході паризького саміту в грудні 2019 року», – йдеться у повідомленні.

    Він додав, що санкції ЄС проти РФ залишаться в силі до повного виконання Мінських угод.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що угода про повне та всеосяжне припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі з 27 липня має бути підписана лідерами країн Нормандської четвірки.

    Зеленський також заявив, в разі обстрілу українських військових, вони завжди відповідають, і дуже потужно.

    Нагадаємо, 22 липня на засіданні Тристоронньої контактної групи було прийнято рішення про повне припинення вогню вздовж лінії розмежування на Донбасі з 27 липня.

    В останні два тижні бойовики систематично порушують режим припинення вогню на Донбасі. Це призводить до жертв серед українських військових.

    Також в ОБСЄ повідомили деталі нових домовленостей щодо Донбасу.

    ЄС Росія бойовики на Донбасі Мінські угоди Брюссель Володимир Зеленський президент
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