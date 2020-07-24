У ЄС чекають, що Росія використає свій вплив на бойовиків для миру на Донбасі
Високий представник ЄС Жозеп Боррель пообіцяв, що санкції проти РФ залишаться в силі до повного виконання Мінських угод
Брюссель високо оцінив зусилля президента Володимира Зеленського з виконання Мінських угод
В Євросоюзі очікують, що Росія підтримає зусилля України і використає свій вплив на бойовиків для встановлення миру на Донбасі.
Про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
Як повідомляє Європейська служба зовнішніх зв'язків, Брюссель високо оцінив зусилля президента Володимира Зеленського з виконання Мінських угод.
«Боррель привітав угоду про додаткові заходи щодо припинення вогню з 27 липня і наголосив на необхідності досягнення прогресу в імплементації заходів, узгоджених в ході паризького саміту в грудні 2019 року», – йдеться у повідомленні.
Він додав, що санкції ЄС проти РФ залишаться в силі до повного виконання Мінських угод.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що угода про повне та всеосяжне припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі з 27 липня має бути підписана лідерами країн Нормандської четвірки.
Зеленський також заявив, в разі обстрілу українських військових, вони завжди відповідають, і дуже потужно.
Нагадаємо, 22 липня на засіданні Тристоронньої контактної групи було прийнято рішення про повне припинення вогню вздовж лінії розмежування на Донбасі з 27 липня.
В останні два тижні бойовики систематично порушують режим припинення вогню на Донбасі. Це призводить до жертв серед українських військових.
Також в ОБСЄ повідомили деталі нових домовленостей щодо Донбасу.