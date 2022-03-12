Це найбільший удар по російській армії за десятки років – Зеленський про втрати окупантів

За ці дні українські військові ліквідували десятки одиниць військової техніки.

За 17 днів війни, яку Росія влаштувала в Україні, окупаційна армія зазнала колосальних втрат. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.

«Наші Збройні Сили роблять усе, щоб позбавити ворога будь-якого бажання продовжувати війну проти України. Втрати російських військ колосальні. Динаміка втрат окупантів на 17-й день вже така, що можна впевнено говорити: це найбільший удар по російській армії за десятки років. Вони ніде не втрачали більше за таку кількість днів. Від початку вторгнення тридцять одна батальйонно-тактична група ворога втратила боєздатність. Російські військові здаються в полон вже не просто поодинці, а цілими групами. Групами ж намагаються вийти з території України додому, в Росію», – наголосив президент.

За ці дні українські військові ліквідували десятки одиниць військової техніки. «Втрати загарбників у технічних можливостях просто вражають. Більше трьохсот шістдесяти танків. 1205 броньованих машин. І це ще без підрахунку втрат у боях цієї ночі та ранку. Вже майже 60 літаків. Більше вісімдесяти гелікоптерів. Сотні й сотні одиниць іншої техніки. Зокрема найсучасніших зразків, якими Росія пишається. У більшості армій світу немає стільки усього, скільки російські війська втратили за час вторгнення», – зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 12 березня орієнтовно склали понад 12 тис. осіб.